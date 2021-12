AMP.-Perú/España.- Congreso de Perú acusa a Podemos de "maltrato e intromisión" durante la visita institucional a España

Lamenta que Gómez Reino haya lanzado declaraciones "acusando falsamente" a Alva de llamar "ilegítimo" al Gobierno de Castillo



El Ministerio de Exteriores peruano solicita a la Embajada en España información sobre lo ocurrido



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, Ernesto Bustamante, ha acusado al diputado de Podemos Antón Gómez Reino de haber mantenido una actitud de "maltrato e intromisión" en la política peruana durante la visita institucional de autoridades del país en España a principios de diciembre.



Así, Bustamante ha trasladado una "protesta formal" a su homólogo español, Pau Marí-Klose, por la actitud de Gómez Reino, especialmente el "maltrato conferido" a la presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, recoge la emisora peruana RPP.



"Durante la reunión interrumpió a nuestra presidenta, al inicio de su segunda intervención, de manera grosera para decir que él no debía ser tratado de 'amigo' (...) y que solicitaba ser tratado 'de acuerdo a su investidura'", ha detallado el presidente de la comisión de Exteriores de Perú, quien considera que esta actitud "constituyó un agravio inaceptable".



En esta misma línea, Bustamante ha lamentado el "tono agresivo contencioso" de Gómez Reino, si bien ha señalado que ya en su momento expresó su "oposición y protesta" por el comportamiento del diputado de Podemos, aunque no elevó una queja formal al entender el incidente como un "exabrupto pasajero".



Más allá de esto, ha lamentado que el diputado de Podemos haya ofrecido declaraciones a medios de comunicación de Perú y haya empleado sus redes sociales para acusar "falsamente" a Alva de haber "solicitado apoyo para destituir" al presidente peruano, Pedro Castillo y de haber llamado "ilegítimo" a su Gobierno.



"Ello no fue así. Lo que hizo la señora presidenta del Congreso de Perú fue explicar la tensa situación política interna de nuestro país para beneficio y conocimiento de los colegas españoles presentes. Si el diputado Gómez Reino tiene problemas de audición o de comprensión de lenguaje, ello no autoriza a mentir", ha criticado Bustamante.



Tras esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha hecho una petición a la Embajada peruana en España para que aporte "información oficial" sobre lo ocurrido en el marco de la visita de Alva.



"Actuaremos bajo el principio de transparencia y, en estricto respeto a los ciudadanos peruanos, daremos cuenta de lo sucedido", ha añadido la cartera diplomática de la nación latinoamericana en un comunicado.



Y es que medios de comunicación peruanos han recopilado testimonios de diferentes políticos españoles que reconocen que la presidente del Congreso efectivamente se refirió al Gobierno de Castillo como "ilegítimo".



Si bien, Alva ya se ha manifestado con anterioridad y ha negado en todo momento haber lanzado esas afirmaciones y ha tildado de "falsas" las informaciones al respecto.



PROPOSICIÓN NO DE LEY EN ESPAÑA



Tras la visita de los diplomáticos de Perú, Gómez Reino anunció en sus redes sociales que había presentado una propuesta al Congreso de los Diputados para que "se respete la voluntad popular ante los intentos de desestabilización al Gobierno de Castillo".



Así, desde Podemos se ha presentado una petición de proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno de España a "emprender todas las acciones políticas y diplomáticas a su alcance para apoyar la institucionalidad democrática en Perú, y promover públicamente el respeto a la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas".



Por su parte, Bustamante también ha reaccionado a este hecho y ha lamentado que en la petición de proposición no de ley se emplee una "falsa narrativa" que constituye una "clara intromisión en asuntos políticos internos de Perú".



Finalmente, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores peruana ha trasladado su "extrema y profunda protesta y oposición al progreso de la proposición no de ley (...) que pretende trata a Perú cual si fuese una colonia y no una nación soberana e independiente".