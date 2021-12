103-84. Jalen Brunson guía a Dallas al triunfo sobre Oklahoma

Imagen de archivo del guardia Jalen Brunson (C). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Redacción Deportes, 12 dic (EFE)- El guardia Jalen Brunson, a falta de Luka Doncic, tomó las riendas este domingo de los Mavericks de Dallas para llevarlos a un triunfo de visitante 103 por 84 sobre los Thunder de Oklahoma.

El arranque del primer tiempo fue una corrida de siete cero a favor de los Mavericks, que obligó a los de casa a pedir el primer tiempo fuera, rearmar sus ideas y detener un poco el empuje de la visita.

Ese tiempo fuera dio algo de frutos, recortando a tres puntos después de una canasta de tres puntos de Darius Bazley.

Acto seguido, Kristaps Porzingis se animó de larga distancia, para anotar de tres y aumentar la ventaja de los Mavs a seis unidades.

Florian Finney Smith repitió la dosis de tres puntos, para aumentar la ventaja.

Moses Brown se unió a la fiesta de triples, aumentando la ventaja y llevando al Oklahoma utilizar otro tiempo fuera.

Triples de Mike Muscala, Tre Mann y Shai Alexander recortaron a un punto la ventaja de la visita, faltando 57.0 segundos de la primera parte.

El segundo cuarto fue todo de los Mavericks, llegando a tener ventaja a su favor en 11 puntos faltando cinco minutos de juego y al final terminaron ganando el duelo al medio tiempo 56 por 46.

La segunda mitad, el elenco de Dallas no dejó nada al azar y con una espectacular actuación de Jalen Brunson se encaminaron a la victoria.

Brunson abrió su cuenta en el periodo con un tiro de tres puntos. acto seguido volvió a sumar tres puntos a su contabilidad, en dos ocasiones más.

Los Mavericks pusieron la ventaja de 10 puntos, pero los Thunders mostraron vida con un triple de Jeremiah Robinson, dejando su desventaja en siete puntos.

El tercer cuarto llegó a su final con ventaja para Dallas por pizarra de 80 por 71.

La tercera parte del duelo abrió con triples de Josh Green y Trey Burke para subir la ventaja a 17 unidades, hasta ese momento la máxima para Dallas.

A falta de 4:00 minutos para el final del duelo, Dallas no sacó el pie del acelerador y con una corrida de siete puntos sin ventaja ampliaron el marcador a 18 puntos de ventaja, ante un rival que ya no daba pelea.

Klebber desde la línea de tiros libres la amplió a 20 unidades, con 3:42 minutos para el final.

Dallas iba a cerrar el partido sin sobresaltos y llevó el triunfo, sin Luka Doncic en cancha por una molestia en el tobillo, por pizarra de 103 por 84 y prepararse para su partido de este lunes, de visita, ante los Hornets de Charlotte.

LOS MEJORES EN LA CANCHA.

Por Dallas el mejor en la cancha fue Jalen Brunson con 18 puntos, siendo 10 de esos anotados en el tercer periodo del duelo

Brunson además sumó a su cuenta personal nueve rebotes y tres asistencias.

A la ofensiva por los Mavericks también destacaron Max Klebber con 16 unidades, Moses Brown con 15 puntos y Kristaps Porzingis aportó 13 puntos al triunfo de Dallas.

Por los derrotados el mejor en la duela fue Shai Gilgeous-Alexander con 18 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.