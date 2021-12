Tenis.-VÍDEO: Iceta: "Las victorias seguirán viniendo y muchos jóvenes seguirán caminos que Manolo Santana supo abrir"

12-12-2021 El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno, Miquel Iceta; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el portavoz municipal del PSOE, José Bernal. DEPORTES



MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha mostrado este domingo tristeza por el fallecimiento del extenista español Manolo Santana. "Quiero compartir con todos este dolor pero, al mismo tiempo, también esa esperanza en que las victorias seguirán viniendo y que muchos jóvenes seguirán caminos que Manolo Santana supo abrir".



Así lo ha señalado Iceta que ha acudido en el municipio malagueño de Marbella a la capilla ardiente instalada en el Hospital Real de la Misericordia, donde ha señalado que "realmente estamos todos muy tristes, porque perdemos a un gran deportista".



"Nos hizo soñar en unos años en que el deporte español todavía no era la potencia que hoy es y empezamos a saber que existía Roland Garros, que estaba Wimbledon y que se podía ganar la Copa Davis", ha dicho Iceta a los periodistas.



De igual modo, ha continuado, "todo eso es Manolo Santana. Llevó el nombre de España y de Marbella a todo el mundo y, además, una persona muy, muy querida". "A veces se da la circunstancia de que uno puede ser buen deportista pero no dejar una huella personal relevante; no es el caso de Manolo Santana".



Por ello, ha incidido, "hoy tocaba estar aquí, abrazar a los suyos y decirles a todos los españoles que no le vamos a olvidar, que su ejemplo nos a marcado para mucho, mucho, mucho tiempo y que seguramente muchos jóvenes de los 60 de los 70 vieron en él esa esperanza, esa luz, que luego siguieron y abrieron nuevos caminos".



"Ese es el motivo de mi presencia hoy aquí y quiero compartir con todos este dolor pero, al mismo tiempo, también esa esperanza en que las victorias seguirán viniendo y que muchos jóvenes seguirán caminos que Manolo Santana supo abrir", ha concluido.



El extenista español Manolo Santana, ganador de cuatro títulos de 'Grand Slam' y pionero y leyenda del tenis español, falleció este pasado sábado en Marbella (Málaga) a los 83 años.







