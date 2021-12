Sebastian Yatra revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Sebastian Yatra (@sebastianyatra) causó furor en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 725.824 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes fueron:





🙂🇨🇱💕🍃🌸





Richard!! ¿Quién te cuida y te canta antes de dormir? 👨🏻‍🍼☀️💕🎶 @richard_fierro_m





Acaba de salir mi brazalete favorito de @theofficialpandora 💎✨ #ElBrazaletedelasEstrellas #BeatsOfPandora #RegalaEstrellasConPANDORA





“Dharma” es mi tercer álbum de estudio. El 28 de enero del 2022, después de tres años sin lanzar un disco, podrán escucharlo completo. Es bonito para mí porque cada una de las palabras que escribí para este proyecto resuena dentro de mí… con lo que soy y lo que fui; todo lo que viví y experimenté en estos últimos años. No es un álbum de canciones, sino de nombres y apellidos. Tampoco es un álbum de género, porque eso del “género” lo olvidé hace mucho tiempo. Sólo me enfoqué en hacer lo que sentía con los ritmos y armonías que transmitieran LA VERDAD de la historia que quería contar. Es una obra honesta donde abro mi corazón más que nunca. La palabra “dharma” significa “la aceptación de la realidad”. Cuando estamos tristes muchas veces buscamos salir de esa tristeza lo más rápido posible… y eso nos causa ansiedad. Cuando estamos felices, nos la pasamos preocupados pensando en cuándo se acabará esa felicidad… lo cual nos quita la paz. En nuestro Dharma simplemente aceptamos cada emoción y acontecimiento por lo que es y comprendemos que LA VIDA NO ES UNA FIESTA CONSTANTE, sino un conjunto de estados emocionales y sensaciones por las que transitamos. “Dharma” también es el opuesto del karma. Cuando hablamos de karma nos referimos al castigo que pagamos por las cosas que hacemos mal en este mundo. Cuando hablamos de DHARMA nos referimos a todo lo lindo que nos llega por las cosas que hacemos con amor en esta vida. Creé #Dharma con: amor, ilusión, dolor, angustia, nostalgia, ansiedad, desasosiego, arrepentimiento, alegría, diversión, pérdida, pena, conquista, amistad, ganas, sexualidad, felicidad, rabia, esperanza, vacío, paz, pertenencia, agradecimiento… Así que gracias a ti por acompañarme en este camino. También gracias a cada artista, productor, músico, ingeniero, compositor, miembro de mi equipo, amigo, amiga que hizo parte de este álbum. Pueden pre-ordenarlo y pre-guardarlo a partir de ahora en todas las plataformas!! 🔥🔥📀☸️ Algo tuve que haber hecho bien en otra vida para que aparezcan en esta cuando la daba por perdida…





#TaconesRojos anoche en Chile ✨✨✨✨✨❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🌞💫🇨🇱🇨🇱 No puedo creer todo lo que están haciendo con esta cancion!!!! G R A C I A S 🙏🏻

Sebastían Yatra nació el 15 de octubre de 1994 en la ciudad de Medellín.

En 1999, a sus cinco años de edad, su familia se trasladó a vivir a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Ahí, Sebastían alternó sus estudios académicos con los musicales. En 2006, a los 12 años, comenzó a componer sus primeras canciones, escogió la música como profesión y emprendió la búsqueda de su equipo de trabajo para dar inicio a su carrera musical.

En 2013 lanzó en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Ecuador su primer sencillo promocional «El psicólogo», una balada pop de su propia autoría. A pocas semanas de su estreno, la canción ocupó el número tres de la lista nacional latina en Colombia y el número uno en Venezuela y Ecuador.

El primer semestre de 2015 invitó a los artistas colombianos Juan David Gálvez de Alkilados y Mike Bahía a componer su nueva canción, «No me llames», que se ubicó en la posición catorce del Top 20 Nacional durante ocho semanas consecutivas. En 2016, obtuvo la categoría “Producers Choice Awards”.

Durante el mes de abril, fue invitado a participar en el “Evento 40 México” en el Estadio Azteca.​ En ese mismo año, la cadena de televisión internacional HTV nominó a Sebastián Yatra en la categoría “Artista Revelación” de los Premios HEAT 2016. Firmó con Universal Music Latino y lo hizo parte de su nómina de artistas. Junto a su nueva casa disquera, el 8 de julio de 2016, realizan el lanzamiento mundial de su nuevo sencillo titulado «Traicionera». El debut de la canción fue contundente y se apoderó, desde la primera semana al aire, de los primeros lugares de los listados de radio oficiales de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal.

A fines de septiembre de 2017, durante el anuncio de los nominados a los Premios Grammy Latinos, Yatra logró dos nominaciones, la primera por Mejor artista nuevo y la segunda por su EP Extended Play Yatra, como mejor álbum pop vocal. Luego de esta gran noticia Yatra anuncia estar trabajando en su álbum debut.

Sebastián también incursionó como presentador de los Kids Choice Awards Colombia, asimismo en 2018 participó por primera vez como jurado y entrenador del reality La voz Kids, junto con Fanny Lú y Andrés Cepeda en reemplazo del también cantante colombiano Maluma.