12-12-2021 Planas reitera su rechazo a la propuesta de pesca en Mediterráneo: "Afecta a la estabilidad empresarial". El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado el rechazo del Gobierno a la propuesta de la Comisión Europea de reducir el 7,5% el número de días que se puede salir a faenar en el Mediterráneo porque podría afectar "muy seriamente a la estabilidad empresarial y la continuidad" de la flota española. ECONOMIA MINISTERIO DE AGRICULTURA



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado el rechazo del Gobierno a la propuesta de la Comisión Europea de reducir el 7,5% el número de días que se puede salir a faenar en el Mediterráneo porque podría afectar "muy seriamente a la estabilidad empresarial y la continuidad" de la flota española.



Así se ha pronunciado Planas en declaraciones a los medios antes del Consejo de Pesca de la Unión Europea que negocia desde este domingo el reparto de cuotas pesqueras para 2022, en una reunión a la que llegan con una propuesta por parte de la Comisión Europea que incluye un recorte del 18,5% de la captura de la merluza en aguas ibéricas y una reducción del 7,5 % en los días de esfuerzo en el Mediterráneo a los que se opone España.



El ministro ha recordado que España está comprometida con el cumplimiento del plan plurianual para los recursos demersales en el Mediterráneo occidental y que "no puede aceptar", tras un recorte de los días de pesca del 10 % en 2020 y del 7,5 % en 2021, la aplicación de una reducción adicional de días de esfuerzo para las flotas de arrastre, un nuevo régimen para el palangre y la aplicación de TAC para la gamba de profundidad.



A juicio de Planas, es "inaceptable" porque, "compartiendo el objetivo de la sostenibilidad", el Ejecutivo no puede "aceptar una tercera reducción que podría afectar muy seriamente a la estabilidad empresarial y a la continuidad de nuestra flota".



El titular de Pesca ha recordado que España "es la primera flota pesquera" de la Unión Europea, por lo que la negociación es "clave" y ha incidido en que la posición del Ministerio es "progresar en el conocimiento científico para saber de qué stock" se dispone. Así, ha anunciado que en enero llevará al Consejo de Ministros español el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera.



El ministro ha resaltado la importancia de este Consejo de Ministros de la UE de diciembre para el sector pesquero español que con 9.000 buques "es la primera flota comunitaria" y es "estratégico" pues "juega un papel importante en la vertebración de las regiones costeras, gracias a la economía y el empleo que genera", según ha explicado el Ministerio en un comunicado.



Respecto a algunas de las pesquerías de gran interés para España, destaca la merluza sur, a cuya pesca se dedican unos 1.200 barcos pesqueros del norte de España. Ha remarcado, sobre el recorte propuesto por la CE, que hay que progresar en el conocimiento científico para fijar las cuotas pesqueras y que tiene que haber un equilibrio entre el mantenimiento de los recursos biológicos y la sostenibilidad empresarial, económica y social de armadores y pescadores.



Por último, Planas ha apuntado que las consultas bilaterales entre la UE y Noruega, así como las trilaterales entre Reino Unido, Noruega y la UE, concluyeron la noche del pasado viernes "con un acuerdo satisfactorio para la flota comunitaria", que garantiza la continuidad de la flota bacaladera española, principalmente de Galicia y País Vasco.



"La UE ha conseguido, en materia de bacalao ártico, 10.250 toneladas, y de estas más de la mitad corresponden a España", ha explicado, para añadir que esta ha sido una "buena negociación" que "bien llevada puede llevar a un buen resultado".



El Consejo de Pesca ha arrancado este domingo pero se prolongará varios días y no se prevé un acuerdo hasta última hora del lunes o la mañana del martes.