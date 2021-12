Inaugura el 2022 con una actitud renovada. Estas son algunas de las tendencias que nos trae el nuevo año

MADRID, 12 (CHANCE)



El mes de diciembre siempre es un cierre de etapa y la llegada de enero la apertura de un ciclo. Puede que haya cosas que no cambien, pero lo que seguro que se transforma es nuestra actitud llena de ilusión y con muchas ganas de hacer cosas, por lo menos de un modo diferente. Ya sabemos que lo que somos y sentimos se proyecta de dentro hacia afuera, por eso las tendencias que nos llegan para el 2022 nos traen la inspiración para que abracemos el nuevo año renovadas.



Efecto wet de mil maneras



Crear esta textura húmeda para nuestro pelo se está convirtiendo en un clásico porque funciona. "El acabado húmedo se aplica a todo tipo de melenas para conseguir diferentes resultados. Desde looks sofisticados y muy tirantes, a melenas sueltas que parecen recién salidas de la ducha, pasando por peinados muy masculinos con tupé.", explica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).



Una nueva onda



Las ondas siguen con nosotras, pero no de la misma manera. Crecen y evolucionan para mostrarnos todas sus facetas. "Las ondas zigzag, esa ondulación tan marcada que llevábamos en los 90, regresan renovadas. Se combinan con las texturas brillantes que aportan los productos de acabado y los aceites para que se vean de lujo.", asegura Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).



Actualizando actitudes



Los nuevos aires llegan inspirados en el pasado, en la siempre creativa década de los 70, con su actitud resuelta y fresca. "Las melenas, todo tipo, cortas y midi, peinan sus ondas para que se encrespen ligeramente y aumenten su volumen. Se peinan con la raya por la mitad y se recogen hacia los lados, incluso con algún tipo de recogido con tirabuzones o complementos joya.", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.



Cortos masculinos



Las amantes de los cortos encuentran en esta tendencia estilo y distinción. "Los cortos se inspiran en los cortes masculinos como los garçon o los boyish. También se peinan hacia atrás con volumen y tupé o se trabajan con gel para lograr un acabado más sofisticado. Para ocasiones especiales se les puede añadir una onda al agua que, además, los hace sexis.", afirma Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.