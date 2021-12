Estas han sido las 5 fotos de Kylie 🤍 que han revolucionado en Instagram

Kylie 馃 (@kyliejenner) caus贸 furor en su perfil de Instagram tras las 煤ltimas publicaciones que realiz贸 en las 煤ltimas horas. Los 5 posteos de historias y fotograf铆as, alcanzaron m谩s de 42.643.730 de interacciones entre sus followers.

Los posts m谩s populares fueron:





in full mommy mode this halloween 馃悎鈥嶁瑳 i hope everyone has a safe night 馃枻馃枻





growing 馃





no crying in softball !!! 馃





daddy got us matching rings 馃鉀





happy birthday to my sister, my partner in crime, my best friend! i wouldn鈥檛 want to walk through life with anyone else. i love you forever horsegirlkj 馃惔馃

Kylie Kristen Jenner (Los 脕ngeles, 10 de agosto de 1997) es la sexta hija de la ex atleta y medallista ol铆mpica Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner.

Kylie Empez贸 a aparecer en los medios desde los 10 a帽os, con el programa de televisi贸n Keeping Up with the Kardashians estrenado desde octubre de 2007 y que terminar谩 en 2021.

Kylie es todo un referente en moda y estilo, una cualidad que ha sabido aprovechar para crear una empresa de cosm茅ticos o lanzar distintas colecciones de ropa. De hecho, en 2015, Kylie lanz贸 su l铆nea Kylie Cosmetics que empez贸 vendiendo l谩pices de labios y que en la actualidad produce sombras de ojos, iluminadores, rubores y bronceadores, entre otros productos de maquillaje.

En mayo de 2019 lanz贸 Kylie Skin, una l铆nea de cuidado de la piel. La marca recibi贸 algunas cr铆ticas antes de salir a la venta debido al tipo de empaquetamiento que eligi贸 para los productos.

Adem谩s, en 2019 fue la influencer mejor pagada por cada publicaci贸n patrocinada en Instagram. Jenner, con un patrimonio neto de 900 millones鈥 de d贸lares se convirti贸, seg煤n la revista Forbes en 2019, en 芦la milmillonaria m谩s joven de la historia a los 21 a帽os de edad禄. Sin embargo, la revista acab贸 eliminando de su famosa lista de multimillonarios a la estrella de televisi贸n y emprendedora estadounidense Kylie Jenner por inflar el valor de su negocio de cosm茅ticos el viernes 29 de mayo de 2020.