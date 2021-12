Estas han sido las 5 fotos de Kim Kardashian West imperdibles en Instagram

Kim Kardashian West (@kimkardashian) causó un gran éxito en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 13.877.231 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





My happy place 🖤





They can steal your recipe but the sauce won’t taste the same





The Shumperts for NEW @SKIMS Cozy. We’re introducing new matching sets, unisex style and accessories everyone will love. Shop on Tuesday, December 7 at 9AM PT.





My baby Saint is 6 today! There’s no one like you and your smile and your negotiating skills. I’ve never met anyone that takes Roblox as serious as you! Thank you for being my bestie with the best snuggles! You woke up today and promised me that you would snuggle with me until you’re 10! lol I love you forever!!!





Balenci Baby 🖤

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.