La ONU reafirma su apoyo a las víctimas de la masacre de El Mozote en búsqueda de Justicia

Menaguera (El Salvado), 11 dic (EFE).- Naciones Unidas reafirmó este sábado su apoyo a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 por el Ejército de El Salvador, en la búsqueda de la Justicia.

"A 40 años de la masacre, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está aquí una vez más para expresar su solidaridad y su acompañamiento con el dolor de cada persona y con el dolor que aún marca a El Salvador", dijo Alberto Brunori, representante regional para Centroamérica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Brunori, que participó en la conmemoración del 40 aniversario de la masacre, señaló que "seguiremos acompañando directamente la urgencia por la Justicia que ya no puede esperar" y "apoyando las iniciativas que se dedican a la preservación de la memoria y el conocimiento de la verdad de lo sucedido para que estos indignantes hechos no vuelvan a suceder".

"La promesa está ahí. Romper la impunidad sobre esta y las otras graves violaciones a los derechos humanos. Esa impunidad que se manifiesta como una atadura que limita los alcances de la paz, porque debemos reconocer que a la paz no solo se llega silenciando las armas, sino que también se llega por los caminos de la Justicia", expresó.

Y agregó: "Una Justicia que debe ser independiente, imparcial, pronta y cumplida. Pronta no ha sido en el caso de El Mozote, pero confiamos en que así sea".

El representante de la OACNUDH fue uno de los invitados a la conmemoración del 40 aniversario de la matanza que se llevó a cabo en el caserío El Mozote, ubicado en el oriental municipio de Meanguera, a 187 kilómetros de San Salvador.

Durante la actividad, organizada por los sobrevivientes y familiares, se rindió un minuto de silencio por las víctimas, por Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización no gubernamental Tutela Legal "María Julia Hernández", quien falleció este año, y se colocaron ofrendas flores en el monumento dedicado a las víctimas.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres de El Mozote y otros aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido político de oposición. EFE

