Jorginho, de penalti en el añadido, da el triunfo al Chelsea y frena al Leeds

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- Un penalti transformado por el italiano Jorginho en el tiempo añadido frenó la mejoría del Leeds y dio el triunfo en Stamford Bridge al Chelsea (3-2) que se mantiene en la pelea por el liderato de la Premier que ostenta el Manchester City.

El conjunto de Thomas Tuchel no mejoró respecto al del miércoles, en la Liga de Campeones, cuando empató contra el Zenit San Petersburgo. Aún no ha logrado la solidez del curso pasado que le llevó al éxito en Europa o este inicio de curso al dominio en la competición inglesa que perdió hace unas jornadas.

Se topó en Londres con el Leeds de Bielsa que ha mejorado y que pretende distanciarse de la amenaza de descenso. Tomó ventaja el cuadro visitante con el gol de Raphinha a la media hora, de penalti, tras una falta cometida por Marcos Alonso.

Encontró el alivio, sin embargo, el cuadro local poco antes del descanso. Una gran jugada de Marcos Alonso terminó con un centro de Mason Mount que superó a Illan Meslier.

En la segunda parte se mantuvo el equilibrio hasta que el VAR detectó una infracción del Leeds en su área que comprobó el árbitro y que supuso un nuevo penalti que transformó Jorginho.

No se resignó el Leeds que aprovechó la inestabilidad del Chelsea para crear ocasiones. En una de ellas, un pase de Tyler Roberts a Joe Gelhardt acabó en la red de la portería del Chelsea, al que de nuevo se le escapaba el triunfo.

Pero en el tiempo añadido, una falta innecesaria de Mateusz Klich fue sancionada por el árbitro que comprobó su decisión en el monitor del videoarbitraje. Al final, indicó el punto de los once metros donde no falló Jorginho, que anotó su segundo gol y selló el triunfo del Chelsea.