El Borussia Dortmund se descuelga

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- El Borussia Dortmund no pasó del empate en el Vonovia Ruhrstadion ante el Bochum (1-1) y se descolgó de la carrera por el liderato que ostenta el Bayern Múnich, ahora con una ventaja de seis puntos.

El cuadro esta vez dirigido por Alexander Zickler por la sanción del primer entrenador Marco Rose, fue siempre contracorriente ante un rival en racha, que lleva tres partidos sin perder, especialmente en su feudo.

El Dortmund pagó sus errores. Una falta dentro del área de Gregor Kobel a cinco minutos del descanso fue sancionado con un penalti que transformó Sebastian Polter.

El Borussia echó el resto. Arrinconó a su rival. Erling Haaland no estuvo inspirado. El dominio no tuvo premio ante un adversario ordenado.

Pudo igualar al inicio de la segunda parte con el tanto de Marius Wolf pero el VAR invalidó el tanto.

Evitó la derrota el conjunto de Dortmund en el tramo final cuando un balón puesto por Haaland fue llevado a la red por Julian Brand.

Buscó el triunfo en los últimos minutos pero ya fue incapaz de batir a Manuel Reimann.

El punto deja a medias al Borussia Dortmund que queda ahora a seis puntos del Bayern Múnich que ganó al Mainz (2-1).