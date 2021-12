Coman y Musiala remontan y el Bayern se escapa

EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- Kingsley Coman y Jamal Musiala rentabilizaron el aceleron del Bayern Múnich para remontar ante el Mainz (2-1) y sellar un triunfo que ensancha su ventaja como líder de la Bundesliga beneficiado por el tropiezo del Borussia Dortmund en Bochum.

El conjunto de Julian Nagelsmann no se relajó. A pesar de las bajas y del contundente triunfo logrado contra el Barcelona en la Liga de Campeones prolongó su racha en el Allianz Arena.

El Mainz del danés Bo Svensson, asentado en el ecuador de la clasificación, reflejo de su buena campaña, tomó ventaja gracias a un cabezazo de Karim Onisiwo tras un centro de Jonathan Burkardt.

El conjunto visitante soñó con un histórico triunfo hasta casi la hora de juego. Se defendió con orden y alcanzó el intermedio con ventaja y la idea de provocar la tercera derrota del curso del campeón.

Pero el Bayern no da opción. Y su dominio fructificó poco antes de la hora de juego con el empate logrado por Kingsley Coman después de recibir un balón de Corentin Tolisso.

Culminó la remontada el Bayern a un cuarto de hora del final gracias al acierto de Jamal Musiala que recibió un centro de Benjamin Pavard para superar al meta Robin Zentner.

Ahí murieron las esperanzas del Mainz que intentó recuperar el pulso al partido pero de forma desordenada. El Bayern pudo ampliar su renta pero careció de puntería.

El triunfo eleva a seis puntos la ventaja como líder respecto al Borussia Dortmund, su principal perseguidor, que no pasó del empate en Bochum.