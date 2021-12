Brasil busca una primera plaza que le asegure el mejor cruce

EFE/ Manuel Lorenzo

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- La selección brasileña femenina de balonmano, con el billete ya en el bolsillo para los cuartos de final del Mundial de España, tratará de alcanzar este domingo (20:30) la primera de su grupo con un triunfo sobre España, que aseguraría, a priori, a las "Leonas"" un mejor cruce.

Un objetivo que se antoja nada sencillo dada la solidez de un conjunto brasileño, que como las de Cristiano Rocha cuenta por victorias sus partidos en el campeonato.

Y es que España parece dispuesta a volver a mostrar ante su público la misma solidez que le permitió proclamarse subcampeona del mundo hace dos años en Japón, tras un polémica acción final que privó a las "Guerreras" de la medalla de oro.

Para ello, el conjunto español ha apelado a lo largo de todo el torneo a un sólido trabajo defensivo, que sustenta en la buena labor bajo los palos de las guardametas Silvia Navarro, que contabiliza un 42 por ciento de paradas en el campeonato, y Merche Castellanos, que ya fue fundamental en la última jornada ante Croacia, tras firmar trece intervenciones ante las balcánicas.

Paradas que constituyen el punto final a un sobresaliente trabajo defensivo en el que España se ha sabido sobreponer a la importante bajas de Lara González, la auténtica líder de la zaga española, que no puede disputar el Mundial tras fracturarse un dedo de la mano derecha en el último entrenamiento previo al partido inaugural.

Una parcela defensiva en la que el seleccionador español José Ignacio Prades no sabrá hasta el último momento si podrá contar con la pivote Eli Cesárea, que no pudo disputar los dos últimos encuentros ante Japón y Croacia, aquejada de un "pequeño" esguince en el tobillo derecho.

Pero si España puede presumir de defensa y portería, no le anda a la zaga el conjunto brasileño que ha cimentado sobre su sólido entramado defensivo el pleno de victorias con el que llega a la cita.

Sustentada en la pareja que conforman en el eje central Tamires Araujo y Samara Vieira el equipo brasileño parece empeñado en reverdecer a base de defensa y más defensa viejos laureles, tras proclamarse campeona del mundo e el año 2013.

Una cita en la que ya participó la guardameta "Babi" Arenhart, que se está mostrando hasta el momento fundamental en las aspiraciones del equipo brasileño con actuaciones como la que protagonizó el viernes ante Argentina, ante quien la portera del Krim Mercator esloveno firmó un espectacular 49 por ciento de paradas.

Pero la selección brasileña no se reduce únicamente a su rocosa defensa, ya que cuenta en ataque con la figura de una sensacional Bruna de Paula, que parece empeñada en devolver a la nueva generación de jugadoras brasileñas a lo más alto del podio mundial.

La primera línea del Metz francés, que puede actuar tanto en la posición de central como en el lateral izquierdo, dispone de una amplia gama de recursos que no sólo le permiten golear sino también manejar a su antojo el juego ofensivo del equipo sudamericano.

Argumentos con los que Brasil tratará de alcanzar un primer puesto de grupo que le permitiría enfrentarse con el perdedor de duelo, que se juega a la misma hora, entre Dinamarca y Alemania en unos cuartos de final.