Bangladesh.- Bangladesh convoca al embajador de EEUU tras las sanciones a una unidad paramilitar acusada de atrocidades

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Bangladesh han convocado este sábado al embajador de Estados Unidos en el país, Earl Miller, para protestar contra la imposición de sanciones a los miembros del llamado Batallón de Acción Rápida (BAR), una unidad especial paramilitar acusada de la comisión de graves abusos contra los Derechos Humanos.



Concretamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se amparó en "informaciones de ONG que responsabilizan al BAR de más de 600 desapariciones desde 2009, casi 600 ejecuciones extrajudiciales desde 2018 y numerosos casos de tortura" para sancionar al actual inspector general de Policía y ex director general del BAR, Benazir Ahmed, a su actual director general, Chowdhury Abdulá Al Mamun, al actual jefe de operaciones, Jan Mohamad Azad, y a su predecesor, Tofayel Mustafa Sorwar.



La respuesta de Bangladesh llegó de parte del ministro de Exteriores del país, Masud bin Momen, quien se ha reunido este sábado con el embajador norteamericano para trasladarle su "decepción" ante "una decisión adoptada de manera unilateral y sin previa consulta", según el comunicado oficial del Ministerio recogido por el portal de noticias Manab Zamin.



"Hay elementos rebeldes dentro de las agencias de la ley que cometen violaciones y abusos de Derechos Humanos en muchos países, incluido Estados Unidos. Pero eso no justificara señalar a sus altos responsables con sanciones selectivas", según el comunicado.



Una de las personas sancionadas, el jefe de operaciones Jan Mohamad Azad, ha defendido la labor de sus efectivos: "Si poner a un criminal bajo el peso de la ley es una violación de los Derechos Humanos, entonces no ponemos objeción ninguna a hacerlo", ha asegurado.



También el ministro del Interior del país, Asaduzaman Jan, ha protestado contra las sanciones al asegurar que Bangladesh siempre investiga estos incidentes. "Aquí se toman medidas si alguna agencia gubernamental viola los Derechos Humanos", ha asegurado.