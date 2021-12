Trump y Netanyahu, una amistad que acabó

Donald Trump ya no se dice amigo del exprimer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien acusa de falta de lealtad por haber felicitado a Joe Biden por su victoria electoral el año pasado.

"¡Que se vaya a la mierda!" Esto es lo que le dijo el expresidente de Estados Unidos al periodista israelí Barak Ravid, quien lo entrevistó para un libro sobre las relaciones israelo-estadounidenses durante los años de Trump, informó este viernes el periodista en el sitio de noticias Axios.

"Donald Trump y Benjamin Netanyahu fueron aliados políticos muy cercanos durante los cuatro años que coincidieron en el poder, al menos en público", escribe Barak Ravit. "Se acabó".

El periodista afirma haberse reunido dos veces con el magnate republicano para su libro "Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East" (La paz de Trump: Los acuerdos de Abraham y la remodelación del Medio Oriente).

En ambas ocasiones, el expresidente de Estados Unidos, que nunca admitió su derrota electoral en noviembre de 2020, criticó duramente a Netanyahu, ahora líder de la oposición en Israel.

"Me gustaba Bibi. Todavía me gusta. Pero también me gusta la lealtad. La primera persona en felicitar a Biden fue Bibi. Y no solo lo felicitó, sino que hizo un video", dijo Trump en abril. "Fue uno de los primeros. No he hablado con él desde entonces. Que se vaya a la mierda".

Trump sintió que había hecho más por Israel y Netanyahu que cualquier otro presidente de su país.

Citó como ejemplos la retirada del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní, la reubicación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, el mantenimiento de las fuerzas del país norteamericano en la región y el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

El periodista israelí volvió a hablar con Trump en julio, cuando Netanyahu fue derrocado tras 12 años en el poder. "Me agrada, pero llevaba demasiado tiempo allí", dijo el estadounidense.

Netanyahu reaccionó a ese comentario en un comunicado que le envió a Axios. "Aprecio mucho la importante contribución del presidente Trump a Israel y su seguridad. También entiendo la importancia de la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos y, por lo tanto, era importante para mí felicitar al presidente electo", señaló.

