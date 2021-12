México.- López Obrador pide "atender el tema migratorio" tras la muerte de 54 migrantes en un accidente en Chiapas

17-03-2021 Migrantes intentado cruzar la frontera de México a Estados Unidos POLITICA JOHN MOORE



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este viernes "atender el tema migratorio de fondo", tras la muerte de más de 50 migrantes al volcar el camión en el que se trasladaban en el estado de Chiapas.



"No se ha podido lograr que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio, ojalá y esto, porque estas desgracias tienen que servir, este dolor, para que se tome conciencia y se atienda el tema de fondo", ha indicado el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria, donde ha incidido en la "lentitud" para abordar el asunto migratorio en la región.



En este contexto, ha indicado que se ha comunicado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por este asunto y ha señalado que se trata de un "llamamiento desesperado". "Pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina, no actúan de manera ejecutiva y esto requiere una atención urgente", ha continuado.



Asimismo, ha expresado su "dolor" por el accidente, que ha tildado de "hecho lamentable" y "triste", al tiempo que ha enviado un "abrazo fraterno" a los familiares de los fallecidos. "Duele mucho cuando se dan estos casos", ha agregado, según ha recogido el diario 'El Universal'.



Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, ha precisado que el camión accidentado "no pasó por ningún puesto de revisión" de migrantes y que el conductor ha huido después del accidente.



El número de migrantes fallecidos en el accidente ha ascendido este viernes a 55, después de que haya muerto un migrante más, según ha informado el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a través de su cuenta en la red social Twitter. Del mismo modo, ha trasladado que ha ordenado brindar la "atención necesaria" a los supervivientes. "No escatimaremos esfuerzos", ha asegurado, reiterando a los heridos y sus familias que "no están solos".



El suceso se ha producido sobre las 15.00 horas de este jueves entre dos camiones que circulaban en el puente Belisario Domínguez, en la carretera entre los municipios de Tuxla y Chiapa de Corzo, y una de las causas podría ser el exceso de velocidad. En el camión viajaban más de un centenar de personas, la mayoría de ellas procedentes de Centroamérica.



Los movimientos migratorios han aumentado en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a llegar al país en un intento por alcanzar Estados Unidos.