Hamilton: Ha sido un día decente, me sentí bien

EFE/EPA/Ali Haider

Abu Dabi, 10 dic (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial de Fórmula Uno, que este viernes marcó el mejor tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año -en el que se jugará el título con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lidera con los mismos puntos (369,5) pero con un triunfo más (9)- declaró en Yas Marina que "fue un día decente" y que se sintió "bien".

"Ha sido un día decente, me gustan los cambios que han hecho en la pista (retocada este año), que han hecho que fluya libremente y sea más agradable", comentó Hamilton, de 36 años, que busca un inédito octavo título en la categoría reina.

"Obviamente, todo está muy apretado entre todos y es un poco desconocido en cuanto al ritmo relativo se refiere, pero estoy seguro de que va los márgenes van a ser súper estrechos, como en las carreras anteriores",comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que en Arabia Saudí elevó, el pasado fin de semana, a 103 sus propios récords históricos de 'poles' y victorias en la F1.

"El coche no se siente tan mal, empezó bien y luego empeoró algo en el primer entrenamiento libre. En el segundo fue un poco mejor con algunos de los cambios que efectuamos", afirmó.

"Ahora sólo tenemos que analizar los datos y tratar de averiguar cómo podemos mejorar, porque el objetivo siempre está en continuo movimiento. En mi ttanda larga estaba tratando de seguir al coche que iba delante y todavía no es fácil aquí, pero debería serlo mejor que en el pasado", explicó Hamilton este viernes después de liderar los entrenamientos libres de Abu Dabi.

"En general, me siento bien, me siento muy bien físicamente y hemos dado algunos pasos positivos en cuanto a la configuración, así que intentaremos perfeccionarlo todo esta noche y volver con fuerza mañana", afirmó el siete veces campeón mundial inglés en Yas Marina