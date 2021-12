Guatemala.- El Hospital Infanta Elena acoge una exposición de fotografías sobre cooperación sanitaria

10-12-2021 Huelva.- El hospital Infanta Elena acoge una exposición de fotografías sobre cooperación sanitaria . La entrada principal del Hospital Infanta Elena de Huelva acoge estos días previos a las fiestas navideñas una exposición de fotografías que refleja el trabajo de cooperación en el ámbito sanitario desarrollado en los últimos años por la ONG Ibermed en América Latina, sobre todo en Guatemala. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA.



La entrada principal del Hospital Infanta Elena de Huelva acoge estos días previos a las fiestas navideñas una exposición de fotografías que refleja el trabajo de cooperación en el ámbito sanitario desarrollado en los últimos años por la ONG Ibermed en América Latina, sobre todo en Guatemala.



Esta Organización No Gubernamental nacida en Huelva desarrolla una intensa labor tanto en el ámbito sanitario como en el área de educación, de ayuda a la generación de medios de vida y de promoción de la salud y prevención de enfermedades en zonas rurales o subdesarrolladas y en comunidades con escasos recursos económicos.



La exposición, titulada 'El Mundo con otros ojos', ha sido inaugurada por parte del director gerente del Hospital Infanta Elena, Antonio Carrión, y por representantes de la ONG, y cuenta con unas 30 imágenes a color sobre el país y sobre el trabajo que desempeñan allí.



De este modo, se invita al espectador "a realizar un recorrido", tal y como sus organizadores han comentado, "por otra realidad diferente a la nuestra, con sus múltiples matices, con el ánimo de sensibilizar y de hacernos reflexionar", a la vez que permite acercarse, de alguna manera, a la ardua tarea que los profesionales sanitarios llevan a cabo durante estas campañas solidarias.



Desde la dirección del hospital se ha valorado muy positivamente esta iniciativa, ya que permite visibilizar el trabajo que está llevando a cabo Ibermed en el país, no solo por el alto volumen de intervenciones quirúrgicas realizadas (más de 300 en apenas dos semanas), sino también por las actuaciones en el ámbito de la atención primaria (alrededor de 4.000 en cada campaña) y en la educación para la salud.



Se trata de una labor "muy importante" a desarrollar en dichas comunidades, en las que la información sobre salud y el conocimiento sobre medidas higiénicas y de prevención son fundamentales para evitar la aparición y propagación de numerosas enfermedades.



La exposición, que estará disponible en la entrada principal y en el acceso a consultas externas del centro hospitalario hasta el próximo 19 de diciembre, es una ventana a otros mundos diferentes al nuestro en cuanto a atención sanitaria, oferta educativa y en la propia manera de vivir, y nace con el afán de despertar en las personas que lo contemplan esa nueva mirada tan necesaria para comprender la realidad en esos lugares y las necesidades de las personas que lo habitan.



Desde el hospital se ha destacado la importancia de esta ONG, que nació en Huelva en 1997 de la mano de profesionales sanitarios que trabajaban en los hospitales y centros de salud de la provincia y que tiene su sede en el Colegio de Médicos de la provincia.



Un valor añadido por las numerosas campañas que llevan a cabo sus voluntarios, fundamentalmente personal médico y de enfermería de Huelva, Sevilla y Cádiz, así como de otras provincias. Los programas se realizan en colaboración con las autoridades sanitarias de los países en los que prestan servicio y con otras entidades públicas del entorno, como universidades y ayuntamientos, entre otros.



Una mención especial merece el programa que lleva a cabo la ONG en la lucha contra el Mal de Chagas, una enfermedad endémica producida por un parásito, que se encuentra en las heces de un insecto que anida en las casas de adobe propias de la zona. La persona afectada no es consciente en la mayoría de los casos de la picadura y, por tanto, de la infección y, tras 10 ó 15 años de evolución sin haber sido tratada, puede provocar problemas graves de insuficiencia cardíaca, agrandamiento del esófago y dificultad para tragar o del colon.



Su trabajo para la prevención, diagnóstico y administración del tratamiento de esta enfermedad, en el que participa una de las enfermeras del Infanta Elena encargada de impulsar la exposición en el centro hospitalario, es uno de los programas más importantes que lleva a cabo Ibermed en el territorio y se encuentra reflejado en algunas de las fotografías de la exposición, en la que se pone de manifiesto las circunstancias en las que llevan a cabo su trabajo en el entorno.



Esta exposición itinerante, que se trasladará después a otros lugares de la provincia, se encuadra dentro de las actividades que, con motivo de las fiestas navideñas, desarrollará el Hospital durante estos días, con el ánimo de contribuir a mejorar el ánimo de las personas que tienen que acudir al centro durante estos días, ayudando también a visibilizar el trabajo solidario que los profesionales sanitarios de la provincia realizan en otros entornos, demostrando, una vez más, su compromiso con la salud de todos.