Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla quiere seguir enganchado al tren del título en San Mamés

El Sevilla tratará de continuar enganchado al tren del título en LaLiga Santander 2021-2022 con una victoria este sábado en San Mamés, mientras que el Valencia busca acercarse a la zona europea y Espanyol y Alavés ganar sus duelos directos ante el Levante y el Getafe, respectivamente, en partidos correspondientes a la decimoséptima jornada del campeonato doméstico.



Situado a ocho puntos del líder Real Madrid, el Sevilla quiere meter presión antes del derbi que se disputará este domingo en el Santiago Bernabéu, tanto para acercarse a la cabeza en caso de derrota madridista como abrir brecha con un rival directo en el caso de que caigan los colchoneros.



Sin embargo, el conjunto de Julen Lopetegui no tendrá sencillo sumar los tres puntos ya que visita (21.00 horas) a un Athletic Club que siempre se crece en 'La Catedral', pero que está actualmente inmerso en una mala dinámica de resultados antes de un partido en el que ambos quieren lamer sus respectivas heridas.



La hispalense es la que ha abierto su eliminación de la Liga de Campeones tras caer en Salzburgo y verse condenado al 'consuelo' de la Liga Europa, mientras que la de los 'Leones' la genera una racha de siete partidos sin ganar pese a buenas actuaciones como la que firmó ante el Real Madrid.



Y es que el conjunto de Marcelino García Toral está pagando sobre todo su falta de gol, con sólo cuatro tantos en este errático momento, y un aspecto fundamental ante un Sevilla que sigue teniendo entre sus fortalezas el aspecto defensivo, aunque no esté al nivel de antaño.



El equipo vizcaíno está a seis puntos de la zona europea y afronta un tramo importante de calendario con tres partidos seguidos en casa ya que antes de acabar el 2021 debe recibir también al Betis y al Real Madrid, por lo que se antoja clave que rompa su racha para no descolgarse demasiado.



Y en esa búsqueda de mejorar la "eficacia", lo que más preocupa el técnico asturiano, pueden estar las principales dudas para el once. Iñaki Williams no ve puerta, pero parece indiscutible, y Marcelino debe optar entre Sancet y Raúl García su acompañante, mientras que Nico Williams, Berenguer y Zárraga también pelean por un puesto en el costado ofensivo.



Por su parte, el Sevilla acude a San Mamés dispuesto a recuperar su mejor tónica como visitante tras tres salidas, entre todas las competiciones, saldadas sin victoria. De todos modos, 'La Catedral' no es un escenario cómodo estadísticamente ya que ha caído en diez de sus últimas once visitas, aunque el último triunfo fue hace dos campañas.



El equipo andaluz, que en la pasada jornada batió al Villarreal (1-0), podrá contar finalmente con Diego Carlos, pero tendrá la mala noticia de la baja por lesión de Lucas Ocampos, uno de sus futbolistas más inspirados arriba, y la de Rakitic por sanción. Suso, En-Nesyri y Jesús Navas siguen sin recuperarse.



EL VALENCIA BUSCA SEGUIR AL ALZA ANTE UN ELCHE REANIMADO



Por otro lado, el Valencia buscará acercarse también a la sexta plaza que ocupa el Rayo Vallecano y que actualmente tiene siete puntos con un triunfo en Mestalla (18.30 horas) ante un Elche animado tras la llegada de Francisco.



El equipo valencianista volvió a la senda de la victoria el pasado lunes ante el Celta en Balaídos y rompió así una racha de tres empates ligueros consecutivos. Ahora, los de José Bordalás quieren aferrarse a su estadio para encadenar dos triunfos seguidos, algo que no sucede desde principio de temporada cuando se impuso a Alavés y Osasuna.



Sólo el Real Madrid ha sido hasta el momento capaz de llevarse los tres puntos de Mestalla, aunque a los 'che' les ha faltado más solidez y han sufrido mucho para salvar puntos ante el Atlético, el Mallorca o el Athletic. Gayá, por sanción, y Gabriel Paulista, por lesión, se perderán el partido, mientras que volverán tras cumplir su castigo Foulquier y Diakhaby para intentar que la defensa sea lo sólida que desea su técnico.



Enfrente estará un Elche que llega revitalizado a este derbi regional gracias a su óptima victoria en casa por 3-1 ante un rival directo como el Cádiz y que le sirvió para salir de la zona de descenso del campeonato.



Sin embargo, el conjunto franjiverde sólo tiene tres puntos de renta con la 'quema' y para ello deberá intentar mejorar sus prestaciones a domicilio ya que no ha ganado en sus seis últimas salidas, aunque en las dos últimas, en Mallorca y Pamplona, puntuó. Francisco tiene la duda en el lateral izquierdo con Mójica.



Además, el sábado se completará con dos teóricos duelos directos en la pelea por lograr la permanencia en el RCDE Stadium (14.00 horas), entre el Espanyol y el Levante, y en Mendizorrotza (16.15), entre el Deportivo Alavés y el Getafe.



El conjunto catalán es de esto cuatro equipos el que más 'relajado puede estar ya que tiene prácticamente la mitad del 'trabajo' hecho con 20 puntos, ocho por encima de un descenso en el que están inmiscuidos los 'granotas', colistas y que no saldrán de ahí hagan lo que hagan.



Los 'pericos' esperan hacer valer de nuevo la fortaleza que han mostrado en su feudo, donde han sumado 17 puntos y de donde solo ha salido ganador el Atlético de Madrid, frente a un rival que todavía no sabe lo que es ganar en Liga y que lleva 24 partidos sin ganar.



Vicente Moreno no podrá contar con el sancionado Fran Mérida, pero sí con Sergi Gómez, que se ha recuperado de sus molestias, mientras que Alessio Lisci, ratificado hasta final de temporada en el banquillo levantinista, podría repetir el once de su estreno en Liga ante Osasuna.



También habrá mucho en juego en Vitoria entre el Deportivo Alavés, decimoséptimo con 14 puntos, y el Getafe, penúltimo con once y que podría salir del descenso si alarga el actual dubitativo momento 'babazorro'.



El conjunto de Javi Calleja ha visto frenada la buena dinámica que había cogido para salir de abajo con dos derrotas seguidas ante rivales directos como el Celta (1-2) y el Granada (2-1), por lo que necesita volver a ser sólido en Mendizorrotza para coger aire y alejarse de los 'azulones'.



Estos llegan con cierta sensación de mejoría, sobre todo en solidez defensiva, desde que aterrizase en su banquillo Quique Sánchez Flores. El equipo madrileño acumula tres jornadas sin perder ni encajar, aunque las dos últimas han sido con 0-0 y a domicilio aún no sabe lo que es ganar.



Rubén Duarte, tras cumplir sanción, vuelve a estar disponible para un Alavés donde sigue siendo baja Ximo Navarro, mientras que todo hace indicar que el Getafe continuará con el mismo once de las tres últimas jornadas.



