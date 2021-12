Calleja:La falta de gol no es suerte, sino que no hemos acertado en las áreas

Javier Calleja, en una fotografía de archivo. EFE/L. Rico

Vitoria, 10 dic (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, considera que la situación que atraviesa su equipo por falta de goles a pesar del buen juego “no es cuestión de suerte” sino que se debe a la falta de acierto en las áreas.

El técnico albiazul tiene claro que el duelo ante el Getafe “es el partido más importante de la temporada” para volver a abrir hueco con la zona baja, aunque aseguró en una rueda de prensa ofrecida este viernes que les costará generar ocasiones ante un equipo “muy rocoso”.

“El gol es lo mas difícil que hay en el fútbol y muchas veces es cuestión de intuición. Se puede trabajar pero el estrés de la competición no está en los entrenamientos”, explicó el madrileño, que abogó por generar muchas ocasiones para poder marcar gol.

Al mismo tiempo reconoció que “en área propia se puede ser más contundente” y apostilló que “hay que diferenciar cuándo se puede jugar y cuándo hay que ser más resolutivo”, para salir con el balón desde la zaga.

Sobre la dependencia de Joselu Mato dijo que el gallego “tiene mucha influencia en todo”.

“Tiene buena lectura del partido, es muy importante y tiene que seguir marcando goles, pero no lo puede hacer él solo”, admitió Calleja, convencido de que deben tener más acierto en otros flancos.

“Tenemos menos puntos de lo que hemos merecido”, manifestó a sabiendas que tienen un problema con el acierto de cara a gol. “El juego ha sido muy bueno pero hemos fallado en las zonas de finalización que es donde se ganan los partidos”, añadió el entrenador, que valoró la “evolución positiva” de su equipo.

Aunque ha repetido prácticamente su “once” inicial, Calleja no se cerró en banda en esta formación, matizó que está “contento con la plantilla” y afirmó que el “once” variará.

Respecto al Getafe incidió en que “es un equipo rocoso, muy sólido, que concede muy poco”. “A través de esa seguridad ha ido cogiendo confianza y buenos resultados y con el juego directo tiene oportunidades de ganar, no se pone nervioso y compite muy bien”, explicó.