Biden: inflación se ‘desacelera’ tras alcanzar máximo de 39 años

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que a pesar de haber experimentado en noviembre la inflación más alta en casi 40 años, los aumentos de precios en el país se están desacelerando, en particular para la gasolina y los automóviles.

“Las cifras de hoy reflejan las presiones a las que se enfrentan las economías de todo el mundo, a medida que salimos de una pandemia global: los precios están subiendo”, dijo Biden en un comunicado después de que un informe del Departamento del Trabajo mostrara un aumento anual de 6,8% en el índice de precios al consumidor en noviembre.

“Pero los acontecimientos posteriores a la recopilación de estos datos el mes pasado, muestran que el precio y el aumento de costo se están desacelerando, aunque no tan rápido como nos gustaría”, indicó.

El indicador de inflación subió un 0,8% desde octubre, superando ligeramente los pronósticos, pero la cifra anual del IPC, la inflación más rápida que ha experimentado la nación desde 1982, se mantuvo en línea con las expectativas.

Biden dijo que “la mitad de los aumentos de precios en este informe son en automóviles y costos de energía a partir de noviembre” y que desde entonces, los precios han comenzado a caer en ambos sectores.

“Incluso con este progreso, los aumentos de precios continúan haciendo presión en los presupuestos familiares”, dijo. “Estamos avanzando en los desafíos relacionados con la pandemia en nuestra cadena de suministro lo que hace que sea más costoso poner los productos en los estantes, y espero más progreso en eso en las próximas semanas”.

Biden hizo un llamado al Congreso para que apruebe su legislación “Build Back Better”, un paquete de gasto en prioridades sociales y climáticas junto con aumentos de impuestos que ha descrito como una lucha contra la inflación al incluir políticas destinadas a reducir los costos de las familias en medicamentos recetados, atención para niños y ancianos y otros servicios.

