Vacuna Glaxo-Medicago es eficaz contra delta en ensayo

(Bloomberg) -- Una vacuna contra el covid-19 de GlaxoSmithKline Plc y la canadiense Medicago Inc. demostró una eficacia del 71% contra múltiples variantes de la enfermedad.

Las compañías también hallaron que la vacuna de origen vegetal mostró un 75% de eficacia contra la variante delta altamente infecciosa y casi un 89% de eficacia contra la variante gama identificada por primera vez en Brasil, según los resultados del ensayo en etapa avanzada publicados el martes. Ningún participante vacunado desarrolló una enfermedad grave y no se informaron efectos secundarios peligrosos en el estudio realizado a unas 24.000 personas.

La variante ómicron no estaba circulando en el momento del ensayo, pero la compañía planea probar la vacuna contra la variante. Los fabricantes de medicamentos buscan la autorización de los reguladores en Canadá de manera inminente y comenzaron el proceso de presentación ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y el regulador de medicamentos del Reino Unido.

Glaxo y Medicago están en medio de una segunda ola de vacunas que entran al escenario después de que empresas como Pfizer Inc. y AstraZeneca Plc fueron más rápidas y sus vacunas fueron autorizadas hace un año. A pesar de ser el mayor fabricante de vacunas del mundo antes de la pandemia, Glaxo aún no tiene una vacuna contra el covid en el mercado.

Si bien muchos países de ingresos altos van avanzados en sus programas de vacunas, se necesitan múltiples dosis para vacunar a la población mundial y los Gobiernos están considerando qué vacunas de refuerzo ofrecer.

Los socios tienen un acuerdo con el Gobierno canadiense para suministrar hasta 76 millones de dosis de la vacuna y están en conversaciones con otros países sobre posibles acuerdos, según el presidente y director ejecutivo de Medicago, Takashi Nagao.

Datos únicos

“No muchos fabricantes han podido hacer el estudio en este tipo de coyuntura cuando ya no hay una variante ancestral original en circulación, así que esa es la singularidad de nuestros datos”, dijo Nagao en una entrevista. “Me gusta que nos consideremos como una de las grandes ligas y dentro de las grandes ligas ofrecemos una plataforma tecnológica diferente”.

En el ensayo, la vacuna se administró en una proporción igual de vacuna-placebo. Hubo 39 casos de covid en el grupo vacunado y 118 en el grupo no vacunado. La vacuna se probó en un grupo diverso de personas, tanto en términos de edad como de origen étnico, con buenos resultados en todos los ámbitos, pero se necesitan más análisis, dijo Nagao.

Si se aprueba, la vacuna será la primera vacuna de origen vegetal para uso humano en el mundo. Glaxo proporciona su tecnología adyuvante —sustancias que pueden mejorar la respuesta a las vacunas— para la vacuna. La empresa también planea estudios de refuerzo y ensayos pediátricos para la vacuna.

Dada la etapa de la crisis, las empresas buscan una licencia completa en lugar de una licencia de emergencia en la mayoría de los países, incluido el Reino Unido. En EE.UU., Medicago está en conversaciones con el regulador sobre si puede buscar una autorización de emergencia aún más rápida, dijo Nagao.

Los medicamentos de origen vegetal se pueden producir rápidamente y a gran escala, lo que los convierte en una buena tecnología para las crisis. La vacuna Glaxo-Medicago se puede almacenar a temperatura de refrigerador, lo que facilita su transporte y uso en países de bajos ingresos.

La vacuna se administró a los participantes del ensayo en dos dosis con tres semanas de diferencia. Los resultados completos del ensayo serán revisados por pares y publicados cuanto antes, dijeron las compañías.

Nota Original:

Glaxo-Medicago Covid Shot Effective Against Delta in Trial (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.