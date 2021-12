Tebas afirma que Proyecto Impulso es realizable ya con pleno respeto a normas

Javier Tebas, en una fotografía de archivo. EFE/ David Fernández

Madrid, 7 dic (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "el Proyecto LaLiga Impulso es realizable de modo inmediato y con pleno respeto a las normas" que gobiernan frente al que defienden Real Madrid, Barcelona y Athletic, que "choca frontalmente con la estructura de financiación actual de los clubes".

En una nueva carta enviada este martes a los clubes en respuesta a la última de los tres citados, Tebas insiste en que el "Proyecto Sostenible" que defienden "repite los mismos argumentos con la única intención de generar la máxima incertidumbre y confusión para conseguir, de cualquier forma, que LaLiga Impulso no salga adelante".

"El Proyecto La Liga Impulso se enmarca dentro de la esfera privada de auto-organización de La Liga y se ampara en la plena capacidad de LaLiga y los clubes de organizar sus relaciones económicas. Es una operación que es realizable de modo inmediato y con pleno respeto a las normas que nos gobiernan", afirma.

En el documento al que tuvo acceso EFE, Tebas mantiene que "no se trata, en modo alguno, de un proyecto exclusivo de La Liga" y que "solo se llevará a cabo si lo aprueba la Asamblea General por una amplia mayoría y contará con el consentimiento individual de todos y cada uno de los clubes participantes". "Se trata, en definitiva y como no puede ser de otro modo, de un proyecto conjunto de La Liga y los clubes", añade.

Tras indicar que la iniciativa de Real Madrid, Barcelona y Athletic presenta "numerosas incorrecciones" en el plano financiero, Tebas defiende que el objetivo de LaLiga Impulso coincide con el Real Decreto-ley 5/2015, cuya finalidad, "como han declarado reiteradamente los tribunales es que el modelo de negociación conjunta pueda llevarse a cabo y para que pueda obtener el mayor rendimiento posible de los derechos de los que son titulares los clubes, lo que exige un amplio margen de libertad de actuación al organizador".

También que el capital que invierte el fondo CVC "se hace llegar a los clubes en forma de préstamo participativo regulado por el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, que prevé que los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes".

"En consecuencia, todos los clubes pueden tomar este: préstamo participativo sin pedir consentimiento a sus acreedores.Los clubes no van a otorgar ningún tipo de prenda ni de gravamen sobre sus derechos, que además continúan siendo 100% de su exclusiva titularidad. Además no hay ningún derecho de compensación que cree una preferencia legal sobre otros acreedores de los clubes, sino una mera mecánica de pagos por compensación sin efecto frente a terceros acreedores", sostiene.

Tebas rechaza la acusación de fraude de ley que hacen los defensores del proyecto alternativo, "un reproche habitual realizado por el Real Madrid a LaLiga junto con el de conducta expropiatoria", abuso de derecho o mala fe", desestimados por los órganos judiciales, que, "han llegado, incluso, a descalificar la propia conducta del Real Madrid, al considerar que es precisamente, el club quien incurre en mala fe y abuso de derecho".

"LaLiga no puede estar sometida a un club que después de más de tres años planificando clandestinamente la operación de la Superliga, presentó el proyecto hace apenas 6 meses a sabiendas de que resultaba letal para nuestra liga como han demostrado numerosos informes de terceros. Con argumentos engañosos, disfrazando el movimiento de salvación para todos los clubes y amenazando jurídicamente a LaLiga. Exactamente lo mismo que ahora", agrega.

Tres días antes de la Asamblea en la que se tomará una decisión definitiva, Tebas recuerda a los clubes que desde LaLiga ya les anunció hace semanas que preveía "días de conflicto mediático y ruido orientado a hacernos perder el foco del objetivo común de trabajar por una Liga mejor y más fuerte".

"Y lo estamos viendo: difusión artificial en redes sociales, uso de los resortes mediáticos de siempre, generación de confusión, amenazas legales, presiones de todo tipo... afortunadamente, ya es un modus operandi que todos conocemos. Nos quedan todavía días complicados por delante porque no van a cesar en su empeño por lo que tendremos que seguir trabajando por el objetivo común de una Liga fuerte, competitiva y con futuro", concluye.