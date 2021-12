Siria/Israel.- Israel afirma que lucha "día y noche" contra las "fuerzas del mal" tras el supuesto ataque a Latakia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha asegurado este martes que Israel lucha "día y noche" contra las "fuerzas del mal" en Oriente Próximo, tras denunciar Siria un ataque contra el puerto de la ciudad de Latakia y atribuido al Ejército israelí.



"Estamos haciendo retroceder a las fuerzas del mal en esta región día y noche", ha indicado, antes de garantizar que Israel "no se detendrá ni un segundo". "Esto pasa casi diariamente", ha agregado, remarcando que Israel será "persistente", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



Las autoridades sirias han denunciado este martes un ataque con misiles contra el puerto de Latakia, ubicada en el este de Siria, que ha atribuido al Ejército de Israel.



Las fuerzas israelíes llevan a cabo decenas de bombardeos en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido-milicia chií libanés Hezbolá por parte de las autoridades iraníes, que apoyan a Damasco en el marco de la guerra que estalló en 2011.