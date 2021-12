Siria acusa a Israel de atacar un importante puerto mediterráneo

Imagen de archivo del puerto de Latakia, en la costa del Mediterraneo, situada a 186 kilómetros al sureste de Aleppo. EFE/Marga Sánchez

Damasco, 7 dic (EFE).- Siria acusó este martes a Israel de llevar a cabo un inusual ataque contra un puerto clave en el mar Mediterráneo, en la ciudad costera de Latakia, que provocó un incendio en algunos contenedores pero no dejó víctimas, informaron fuentes militares a Efe y la agencia oficial de noticias siria, SANA.

"Alrededor de la 1.23 am de este martes ( 23.23 GMT del lunes), el enemigo israelí llevó a cabo una agresión aérea con varios misiles desde el Mediterráneo hacia el suroeste de Latakia, teniendo como objetivo un patio de contenedores en el puerto comercial de Latakia", afirmó una fuente militar no identificada a SANA.

El ataque supuestamente perpetrado por Israel no dejó víctimas, afirmó una fuente militar, que pidió no ser nombrada, a Efe y aclaró que los equipos de bomberos pudieron sofocar el incendio en algunos contenedores comerciales situados en el interior del puerto.

Hasta el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información.

Latakia es el feudo de la familia del presidente sirio, Bachar al ASad, y ahí se sitúa uno de los puertos más importantes del país árabe con salida al mar Mediterráneo.

No son habituales los ataques israelíes contra los puertos del país, mientras que sí se perpetran a menudo contra el resto del territorio, especialmente en sitios donde tienen presencia las milicias chiíes al ser consideradas una amenaza para la seguridad del Estado judío.