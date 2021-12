Seis plazas libres, en juego

Jugadores de la Real Sociedad preparaban la barrera ante una falta, durante el partido de Liga disputado frente al Real Madrid el pasado sábado en el estadio Reale Arena, en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Madrid, 7 dic (EFE).- El cartel de las eliminatorias de la Liga Europa, de octavos directamente para los primeros de cada grupo y de dieciseisavos para los segundos, tienen ya diez de sus plazas ocupadas y solo seis vacantes, por las que pujan una decena de aspirantes que afrontan la última fecha de la liguilla con el futuro europeo en juego.

El Bayer Leverkusen, el Lyon, el Mónaco y el West Ham, son ya primeros; el Rangers y el Betis, seguros segundos. El Eintracht Fráncfort, el Galatasaray, el Lazio y el Olympiacos tienen en el bolsillo el pasaporte solo pendiente de definir destino.

La jornada final de la fase de grupos que se disputará el jueves es la última oportunidad para la Real Sociedad, el Leicester, el Spartak Moscú, el Nápoles, el Legia Varsovia, el Estrella Roja, el Braga, el Midtjylland, el Dinamo Zagreb y el Genk que disponen de opciones de clasificación.

Los ocho primeros de cada cuarteto acceden directamente a los octavos de final. Los segundos disputarán una eliminatoria de dieciseisavos con los terceros clasificados en la Liga de Campeones.

La Real Sociedad aspira a quedar segunda del Grupo B porque el Mónaco aseguró el primer lugar. El conjunto de Imanol Alguacil se disputa el objetivo con el PSV Eindhoven. La diferencia es que el representante español necesita la victoria en Anoeta y el neerlandés tiene suficiente con un empate.

El Betis jugará los dieciseisavos haga lo que haga en Glasgow contra el Celtic. El Bayer Leverkusen ya se aseguró el primer lugar. El equipo alemán visita al Ferencvaros que aún no tiene en su haber ningún punto.

La fecha es clave para equipos que partían como favoritos y tienen ahora su continuidad en entredicho. Es el caso del Nápoles y también del Leicester, ambos del Grupo C, donde todos han llegado con posibilidades a la última jornada.

Italianos e ingleses se enfrentan entre sí en el estadio Diego Armando Maradona. El conjunto napolitano puede ser primero o segundo pero necesita ganar. El Leicester será campeón del grupo si suma los tres puntos. A la expectativa y con opciones está también el Spartak Moscú, que también tiene posibilidad de cualquier cosa y que visita al Legia Varsovia, que todavía cuenta con la idea de ser segundo.

El Estrella Roja, el Braga y el Midtjylland se tienen que repartir las dos plazas. El representante serbio lidera al cuarteto y si gana en Portugal se marchará a octavos. Pero su rival, el equipo luso, con un punto menos en la tabla actual, también será campeón de su grupo con los tres puntos. El conjunto danés, igualmente, aspira a todo pero además de tener que ganar en Bulgaria al Ludogorets necesita un empate en el otro partido.

El Dinamo Zagreb y el Genk se disputan una plaza para dieciseisavos. El West Ham tiene asegurada la plaza a octavos. Sin nada en juego recibe al conjunto croata que tiene que ganar. A la expectativa está el Genk que tiene que ganar al Rapid de Viena y que el Dinamo pierda.

El Grupo A tiene resuelta la situación. El Lyon será primero y el Rangers segundo y jugará contra uno de la Liga de Campeones en dieciseisavos. Ambos se enfrentan en el Parque Olímpico. Lo único pendiente es el tercer puesto que tiene cerca el Sparta Praga al que le vale un empate contra el Brondby, que necesita ganar, para jugar la Liga Conferencia.

El Eintracht y el Olympiacos tienen garantizada la continuidad en Europa aunque deben determinar el lugar con el que avanzan. El conjunto alemán, que lidera el cuarteto, necesita solo un punto en Estambul contra el Fenerbahce que será tercero seguro. El cuadro heleno, sin embargo, necesita ganar en Amberes y que el equipo de Fráncfort no lo haga.

Similar situación se da en el Grupo E, donde se queda fuera de la Liga Europa uno de los aspirantes, el Marsella, que aún tiene que ratificar, incluso, el tercer lugar para disputar la Liga Conferencia. El conjunto de Jorge Sampaoli no puede perder en la visita del Lokomotiv Moscú que busca el mismo objetivo pero necesita los tres puntos.

El Galatasaray y el Lazio se juegan la primera plaza en Roma. Al cuadro turco le vale el empate. Al italiano solo ganar.