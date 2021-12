Rosa Benito y Rocío Flores zanjan su guerra: "Si no me llama ella lo voy a hacer yo"

06-12-2021 Rosa Benito y Rocío Flores, más cerca de la reconciliación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER 'EL PROGRAMA DE ANA ROSA'



MADRID, 7 (CHANCE)



Rosa Benito se ha sentado en el plató de 'Ya es mediodía' pocos minutos después de que Rocío Flores explicase en 'El programa de Ana Rosa' que no piensa descolgar el teléfono para llamar a su tía - como la ex de Amador Mohedano reclamaba este lunes en 'Ya son las 8', asegurando que merecía una llamada de su sobrina - "no por orgullo sino por dolor".



"Me ha sentado mal que se haya sentado para utilizar a mi madre para hacerme daño a mí cuando se quejó de que Lequio utilizase a su hija para hacerle daño a ella" ha revelado Ro, confesando que le dolió especialmente que la cuñada de Rocío Jurado le reprochase en televisión su falta de apoyo a su madre, Rocío Carrasco, tras su separación de su padre, Antonio David Flores. "Forma parte de mi familia y sabe lo que llevo pasado en el último año y medio", ha añadido visiblemente emocionada.



Unas declaraciones que Rosa ha visto en 'Ya es mediodía' minutos después y a las que no ha tardado en responder. "Esa niña, cuando su madre iba a hacerse las ecografías, estábamos todos con esa madre y a esa niña desde que estaba en la barriga la he querido y la quiero, ¡como no la voy a querer!", ha exclamado la colaboradora.



Contestando al reproche de Rocío de que si la "cree capaz de reírse de ella es porque no la conoce", la ex de Amador ha dejado claro que "yo sí la conozco, pero a lo mejor la que no me conoce es ella a mí".



"Cuando ella ha descolgado el teléfono siempre he estado y le he respondido. Creo que también necesito que ella me llame, ¿por qué no? ¿Por qué soy mayor tengo que hacer ciertas cosas?" se ha preguntado Rosa, explicando que no solo está afectada su sobrina, sino que a ella le "dolió la pregunta que Rocío le hizo a Lequio y no tiene nada que ver una cosa con la otra".



Un momento en el que la presentadora del espacio, Patricia Pardo, ha leído un mensaje de Rocío Flores que, sin poder dejar de darle vueltas a la cabeza, ha anunciado que va a llamar a su tía. "No me gustan los malos rollos y si no lo hace ella lo voy a hacer yo", ha confesado la influencer a su compañera, que no dudaba en decir a Rosa que si su sobrina la llama es porque "te quiere".



Emocionada y con una ligera sonrisa, la ex de Amador ha recogido el guante de Ro y asegurando que "no estoy enfadada", ha dejado claro que "por supuesto" que le cogerá el teléfono a la hija de Rocío Carrasco "como siempre he hecho", pero que la conversación "quedará en privado como quedan las conversaciones que tengo con mi gente".