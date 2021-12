Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más populares de hoy martes, 07 de diciembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. I Hate U

Tras acumular 1.243.201 reproducciones, el temazo de SZA se mantiene en primer lugar.

2. Rockin' Around The Christmas Tree

«Rockin' Around The Christmas Tree» de Brenda Lee se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.135.945 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. Jingle Bell Rock

La nueva producción de Bobby Helms se vende como pan caliente. Ya lleva 1.095.808 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. All I Want for Christmas Is You

«All I Want for Christmas Is You» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 1.048.320 reproducciones.

5. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Esta es la canción de Lil Nas X que se ubica en el quinto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 969.844 reproducciones.

6. It's the Most Wonderful Time of the Year

Lo más nuevo de Andy Williams, «It's the Most Wonderful Time of the Year», entra directamente al sexto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 953.153 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

7. White Christmas

«White Christmas» se ubica en el séptimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 940.736, lo que marca un hito en la carrera musical de Bing Crosby, Ken Darby Singers y John Scott Trotter & His Orchestra.

8. STAY (with Justin Bieber)

Cosechar éxitos es sinónimo de The Kid LAROI. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «STAY (with Justin Bieber)», debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 864.954 reproducciones de primera entrada?

9. Heat Waves

«Heat Waves» de Glass Animals va en descenso: ya llega a la novena posición. Sus 861.776 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. Easy On Me

Un número tan favorable como 831.882 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Adele va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la décima posición.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.