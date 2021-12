Ranking Apple en Chile : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy martes, 07 de diciembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Chile?

Apple se caracteriza por darte la oferta de mejor calidad. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 transmisiones más populares. Los usuarios las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de streaming.

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. El Villegas - Actualidad y esas cosas

Podcast by Fernando Villegas

3. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

4. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

5. La Cosa Nostra

Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, se juntan de vez en cuando, prenden la grabadora y conversan. El origen son las 50 leyes del Poder en El Padrino, aunque después de la Primavera Chilena, Don Vito a veces se queda corto.

6. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

7. Cafe con Victor

La tecnología que más me interesa, las apps que uso, el último videojuego que he comprado y sobre cultura digital. Éste podcast es el mejor complemento a mis vídeos de YouTube

8. Con Razón

La filosofía es intimidante pero al mismo tiempo nos permite hacernos preguntas. Hacernos preguntas es intimidante. En la filosofía podemos encontrar consolaciones a los grandes cuestionamientos. Hacemos de la filosofía una conversación amable, fácil de entender y cero intimidante. Para que al final digamos: “Ah, con razón.”

9. Top Noticias Tech

Podcast semanal con las últimas noticias alrededor del mundo de tecnología. Conversaciones, entrevistas y novedades desde Tesla hasta Apple. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

10. Monologo Mental

Bienvenido a Monólogo Mental. Este es un podcast divertido y sin filtros para hablar de temas que todos vivimos pero que por alguna razón nunca pensamos ni reflexionamos mas allá. Yo no te voy a platicar de cosas técnicas ni especializadas, te habla un psicólogo en formación pero lo mas importante es que te habla un amigo, un acompañante que quiere que emprendas un camino hacia tu construcción y hacia un encuentro profundo contigo, Solo entonces podrás pensar en quien eres y para donde vas. Así que ponle play, acerca tu bebida favorita, toma asiento y reflexionemos un poco sobre la vida..

