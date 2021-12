Primeras imágenes de un sonriente Jesulín de Ubrique tras la noticia de su próxima paternidad

14-04-2021 JESUS JANEIRO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS / CONTACTOP



MADRID, 7 (CHANCE)



María José Campanario y Jesús Janeiro están de enhorabuena. Y es que tal y como ha confirmado la pareja en la revista Hola están esperando su tercer hijo en común y será en julio de 2022, dos semanas antes de celebrar su vigésimo aniversario de boda, cuando den la bienvenida al nuevo y esperado miembro de la familia.



Una inesperada noticia con la que el diestro y la odontóloga se muestran "ilusionados" y "felices", que llega cuando ya no lo esperaban - ya que hace años se lo plantearon "pero no llegó" - y que recibieron María José con sorpresa ("por poco me caigo al suelo cuando vi el positivo" ha desvelado) y Jesús sin poder contener las lágrimas por la emoción.



De lo más sonriente y continuando con su día a día ajeno a que se ha convertido en el personaje más buscado del momento, el de Ubrique ha reaparecido tras el notición de que pronto se convertirá en padre de su cuarto hijo. Jesulín salía de Ambiciones conduciendo su propio coche y, sin poder ocultar su felicidad por el embarazo de María José, ha saludado a la prensa congregada a las puertas de su finca.



Eso sí, fiel a sus costumbres, el diestro no se ha detenido a atender a la prensa, evitando así contarnos cómo se han tomado este inesperada y gran noticia y cómo se encuentra la de Oropesa en su tercer mes de embarazo. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!