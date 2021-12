Previsiones generales de la AFP de las 12H00 GMT

PRINCIPALES NOTICIAS

EEUU CHINA JO: Indignación de China por boicot diplomático estadounidense a los Juegos de Pekín

EEUU RUSIA CUMBRE: Cumbre entre Biden y Putin para intentar calmar la situación en Ucrania

PERÚ POLÍTICA: Congreso de Perú debate si abre proceso de destitución a Castillo

-- EEUU CHINA JO

PEKÍN:

Indignación de China por boicot diplomático estadounidense a los Juegos de Pekín

China rechazó el martes el "boicot diplomático" de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en nombre de los derechos humanos y dijo que Washington "pagará el precio".

Por Sébastien RICCI con Aurélia END en Washington

(China EEUU diplomacia 2022 derechos Oly, Nota Central Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO, VIDEO

PEKÍN:

De Peng Shuai a Xinjiang, las controversias de los Juegos Olímpicos de Pekín

Desde el covid hasta el boicot diplomático de Estados Unidos, pasando por el caso Peng Shuai, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín (4-20 de febrero de 2022) se enfrentan a una serie de controversias que ponen en entredicho al régimen comunista.

(China EEUU diplomacia 2022 derechos Oly, Recuadro, 550 palabras - Ya transmitido)

PEKÍN:

Las consecuencias del boicot diplomático de EEUU para los Juegos de Pekín

(China EEUU diplomacia 2022 derechos Oly, Preguntas Respuestas, 600 palabras - Ya transmitido)

-- EEUU RUSIA CUMBRE

WASHINGTON:

Cumbre entre Biden y Putin para intentar calmar la situación en Ucrania

Joe Biden y Vladimir Putin mantienen este martes una cumbre virtual en plena escalada de tensiones sobre Ucrania: señalada de preparar una invasión al país vecino, Rusia acusa por su parte a sus rivales occidentales de amenazar su seguridad.

Por Aurélia END con Antoine LAMBROSCHINI en Moscú

(EEUU Rusia diplomacia Ucrania defensa, Nota Central Actualización, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, INFOGRAFÍA

-- PERÚ POLÍTICA

LIMA:

Congreso de Perú debate si abre proceso de destitución a Castillo

El Congreso de Perú, controlado por la oposición derechista, definirá este martes si acepta debatir un pedido de destitución del presidente de izquierda Pedro Castillo, sumiendo nuevamente al país en la inestabilidad e incertidumbre.

Por Luis Jaime CISNEROS y Francisco JARA

(Perú parlamento política, Nota Central, 700 palabras - Ya transmitida)

INFOGRAFÍA

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

BOGOTÁ:

Testear la droga antes de la fiesta: una campaña protege a consumidores en Colombia

Cae la noche en Bogotá y los jóvenes, algunos vestidos de negro y con maquillaje metálico, avanzan en fila bajo una carpa de música y luces. Antes de sumarse a la fiesta, someten su cocaína, éxtasis o ácidos a un examen rápido para descartar peligrosas adulteraciones.

Por Juan Sebastian SERRANO

(Colombia narcotráfico salud, Reportaje, 850 palabras - 12H00 GMT)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

COPENHAGUE:

OMS Europa insta a proteger a los niños y a evitar vacunación obligatoria

La OMS pidió el martes que se proteja mejor a los niños, actualmente muy afectados por la ola de coronavirus que golpea Europa y consideró que la vacunación obligatoria de la población debería ser el "último recurso".

(OMS virus salud niños Dinamarca escuela epidemia, Nota Central, 600 palabras - 13H30 GMT)

FOTOS ARCHIVO, VIDEO, INFOGRAFÍA

BERLÍN:

Los antivacunas se radicalizan en Alemania, tanto en la web como en la calle

Los mensajes amenazadores se multiplican en la redes sociales en Alemania entre los antivacunas, con repercusiones concretas en la calle, un reflejo de la radicalización de estos sectores tras las medidas de confinamiento parcial por el repunte de la pandemia.

Por Max BIEDERBECK

(Alemania epidemia manifestaciones salud política virus internet, Enfoque, 600 palabras - 13H30 GMT)

FOTOS ARCHIVO

-- ASIA

CURAH KOBOKAN, Indonesia:

El balance de víctimas del volcán de Indonesia sube a 34 muertos

El número de muertos por la erupción del volcán Semeru en Indonesia subió el martes a 34, informó la agencia de gestión de catástrofes, mientras el presidente del país visitaba el lugar para inspeccionar los daños.

Por Haeril HALIM

(Indonesia volcán, Nota Central, 500 palabras - 13H30 GMT)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

BANGKOK:

Aung San Suu Kyi fue condenada pero una nueva resistencia brota en Birmania, según analistas

El ejército birmano espera que el encarcelamiento de la exdirigente birmana Aung San Suu Kyi sofoque definitivamente su influencia y la de su partido, pero una nueva resistencia a la junta, a veces violenta, gana terreno en el país, según analistas.

(Birmania golpe justicia derechos política, Análisis, 600 palabras - 14H00 GMT)

FOTOS ARCHIVO

NAWABAD, Afganistán:

Pese al gobierno talibán, chicas afganas se atreven a estudiar y a soñar

Cuando los talibanes tomaron el pueblo de Nawabad, en el centro de Afganistán, las clases continuaron en la escuela secundaria local para chicas, una excepción en comparación con la mayoría del país donde las adolescentes no pueden estudiar.

Por Elise BLANCHARD

(Afganistán mujeres conflicto educación niños, Reportaje, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- ORIENTE MEDIO

DAMASCO:

Israel bombardea un cargamento de armas iraníes en el puerto sirio de Latakia

Israel bombardeó el martes un cargamento de armas iraníes almacenadas en una terminal de contenedores en el puerto sirio de Latakia (oeste), un ataque sin precedentes contra este tipo de instalaciones estratégicas, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Por Layal ABOU RAHAL

(Israel conflicto Siria, Nota Central, 450 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

AL FAW, Irak:

Pescadores iraquíes se sienten "acosados" entre fronteras

"¡Nos acosan!". A orillas del Shatt al-Arab, pescadores iraquíes viven con el miedo de ser detenidos por las fuerzas iraníes o kuwaitíes por franqueo ilegal aunque "involuntario" de las fronteras fluviales y marítimas que Irak comparte con sus antiguos enemigos.

Por Guillaume DECAMME

(Irak diplomacia pesca economía política Kuwait Irán, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

ABZIMU, Siria:

Un maestro amputado enseña kung-fu con una sola pierna en el norte de Siria

Patadas estilo mariposa y potentes puñetazos. En el norte de Siria, un grupo de alumnos aprenden complejas técnicas de artes marciales bajo la tutela de Fadel Othman, un maestro de kung-fu con una sola pierna.

Por Aaref WATAD

(Siria conflicto educación niños artes deportes, Videorrelato, 450 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- ÁFRICA

NAIROBI:

Al menos 38 muertos en incendio en una cárcel de Burundi

Al menos 38 personas murieron y 69 resultaron gravemente heridas en el incendio que arrasó el martes una prisión superpoblada de la capital de Burundi.

(Burundi cárcel incendio, Nota Central, 450 palabras - 13H30 GMT)

INFOGRAFÍA

-- ECONOMÍA

BRASILIA:

Banco Central de Brasil prepara nueva alza de tasa de interés por inflación persistente

El Banco Central de Brasil (BCB) se apresta a subir el miércoles su tasa de interés de referencia 1,5 puntos porcentuales hasta 9,25%, según el consenso del mercado, dando continuidad a una estrategia ininterrumpida de alzas para frenar la inflación, pese a la recesión económica.

(Brasil economía tasas inflación, Enfoque, 770 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

-- SOCIEDAD

MÉXICO:

Libro sobre Vicente Fernández revela tragedias familiares y una sinuosa ruta de éxito

El secuestro de uno de sus hijos y supuestos nexos con el narco de otro de ellos son pasajes de la vida del ícono de la música mexicana Vicente Fernández narrados en una biografía no autorizada, publicada mientras afronta serios quebrantos de salud.

Por Natalia CANO

(México literatura música cultura, Entrevista, 500 palabras - 12H30 GMT)

LOS ÁNGELES:

Nicole Kidman se mete en la piel de Lucille Ball en "Being the Ricardos"

Nicole Kidman ha conquistado audiencias en todo el mundo, pero para los fans de la actriz Lucille Ball, la australiana no estaba a la altura para protagonizar "Being the Ricardos", que gira en torno a la legendaria comediante estadounidense.

Por Andrew MARSZAL

(EEUU cine gente entretenimiento, Enfoque, 600 palabras - 13H00 GMT)

BAGDAD:

Habitantes de Bagdad dejan atrás el miedo y recuperan la cultura y el arte

Tras décadas de guerra y de privaciones, el arte florece en Bagdad y la capital iraquí recibe ferias del libro, exposiciones y conciertos que atraen a una población ávida de eventos culturales y de recuperar el tiempo perdido.

Por Tony GAMAL-GABRIEL

(Irak cultura literatura teatro pintura, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

es/bl