Portaltic.-La nueva cámara retráctil de Oppo evita que las lentes sobresalgan del cuerpo del móvil

07-12-2021 Cámara retráctil de Oppo. Oppo ha compartido uno de los desarollos propios que mostrará en su evento anual INNO DAY 2021, una propuesta de cámara retráctil que actúa para una lente en concreto y que evita que sobresalga del cuerpo cuando no está en uso.



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Las cámaras 'pop-ups', aquellas que aparecen y desaparecen con diseños abatibles rotatorios o retráctiles, han tenido su hueco en la innovación de los teléfonos móviles, presentes en terminales como Asus Zenfone 6,7 y 8; Samsung A80, Vivo V15 Pro u Oppo Reno.



Precisamente Oppo, una de las marcas que han recurrido a este sistema, ha anunciado una nueva propuesta que presentará en su evento anual INNO DAY 2021, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre.



La propuesta de cámara retráctil de Oppo busca evitar que el teléfono móvil se quede tambaleando sobre una superficie plana cuando se coloca sobre ella del lado de la cámara, es decir, esconde la protuberancia de las lentes. También proteger la propia lente de posibles golpes.



El módulo de la cámara presenta una lente, puede que la principal, rodeada de un marco cuadrado, como ha mostrado en su perfil en Twitter. Cuando se activa la aplicación para sacar una fotografía, este marco empieza a sobresalir, y se esconde de nuevo cuando ya no se utiliza.



Este sistema recibe el nombre de RetractableCam, parece ser resistente al agua y, según la compañía, no es molesta, al contrario que la mayoría de las cámaras 'pop-up'.