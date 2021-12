Portaltic.-Google lanza su propio Shazam para los teléfonos Pixel

07-12-2021 Now Playing POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Ya está disponible en los teléfonos Pixel una nueva herramienta llamada Now Playing que sirve para reconocer una canción que está sonando de forma automática, similar a Shazam, y que llega dentro de una nueva actualización de software con mejoras para los Pixel Buds o para escuchar conversaciones en entornos ruidosos.



Now Playing emplea un sistema de reconocimiento automático directamente en el teléfono móvil para identificar la canción que está sonando, directamente desde la pantalla bloqueada. En caso de no conseguirlo, se acompaña de un botón de búsqueda.



El resultado puede guardarse como Favorita desde la misma pantalla bloqueada a través del icono de una nota musical, pero también con el icono con forma de corazón verde que acompaña la notificación de la canción identificada.



Esta solo es una de las nuevas funciones que incluye la última actualización de Google para teléfonos Pixel, que ha presentado a través de un comunicado y entre las que se encuentra otra herramienta que sirve para acceder directamente a la aplicación de Snapchat sin tener que desbloquear manualmente el móvil.



Se trata de 'Quick Tap to Snap', que permite acceder a la cámara de la aplicación de Snapchat directamente desde la pantalla de bloqueo pulsando la parte trasera del dispositivo. Con ella, los usuarios de dispositivos Pixel compatibles tendrán la oportunidad de acceder directamente a la aplicación sin tener que desbloquear la pantalla y clicar el icono de Snapchat.



Además, durante este mes se implementará una nueva lente exclusiva para esta aplicación llamada Pixel Face. La opción de acceso rápido solo está disponible en los dispositivos Pixel 4a 5G y los últimos modelos de Pixel.



En asociación con la marca automovilística BMW, Google ha lanzado recientemente una llave inteligente para abrir modelos seleccionados de BMW 2020-2022 sin la necesidad de utilizar una llave física. Esto es, acercando únicamente el terminal a un lector situado en la puerta del coche.



Con ello, se ha habilitado la banda ultra ancha en teléfonos Pixel 6 Pro, que mejora el uso compartido para enviar archivos, vídeos o ubicaciones a otros dispositivos cercanos, como automóviles que también dispongan de esta tecnología.



En el apartado de música, además de la herramienta Now playing, se ha presentado una nueva función para controlar el nivel de graves (-1 a +4) en los auriculares Pixel Buds A-Series, que está disponible en dispositivos Android 6.0 en adelante.



Asimismo, Google ha presentado nuevo fondos de pantalla para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidades, que tiene lugar cada 3 de diciembre. Para ello, han colaborado con la artista Dana Kearly con el fin de crear tres fondos de pantalla para la colección Curated Culture.



Por último, destaca el modo de conversación, una función de accesibiliad dentro de Sound Amplifier, que se encuentra disponible en versión beta. Se trata de una función que utiliza el aprendizaje automático del dispositivo para ayudar al usuario a escuchar con mayor claridad las conversaciones en entornos con ruido.



Este modo sirve "para evitar distracciones y sacar mayor partido a las conversaciones" sintonizando exactamente lo que quieren oír los interlocutores. Se ejecutará directamente desde la aplicación, por lo que no se compartirá ningún dato con Google, ha asegurado la compañía.



LA DETECCIÓN DE ACCIDENTES SE AMPLÍA



A través de este comunicado, Google también ha anunciado la ampliación de la función de detección de accidentes automovilísticos en los 'smartphones' Pixel, a la que ya pueden acceder los usuarios con terminales Pixel 3, Pixel 4 y los modelos más nuevos.



Además de España -donde está disponible desde junio- Irlanda, Australia, Japón, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido, también se ha implementado en Taiwán, Italia y Francia.



Cuando esta función está activada y se detecta un golpe fuerte, el teléfono se comunica con el usuario para saber si se encuentra bien después del accidente. Si no obtiene respuesta, Pixel puede compartir la ubicación donde ha tenido lugar el siniestro y avisar a los servicios de emergencia.



Asimismo, la compañía ha implementado el soporte para más idiomas en la transcripción en la aplicación Grabadora. Estos incluyen japonés, francés y alemán en Pixel 3 y teléfonos Pixel más nuevos.



La última actualización de funciones de los 'smartphones' de Google (Feature Drops, en inglés) se implementará en las próximas semanas. Algunas de ellas, ya están presentes en los modelos que van del Pixel 3a y al Pixel 5a (5G). Según ha indicado la compañía en un comunicado, los dispositivos Pixel 6 y Pixel 6 Pro recibirán las actualizaciones la próxima semana.