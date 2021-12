Peso chileno lidera alzas regionales tras IPC: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas siguen el sentimiento positivo observado en los mercados de materias primas, impulsado por datos de comercio mejores de lo esperado en China. Las tasas swap de Chile subieron luego de que la inflación aumentara más de lo previsto, lo que fortalecerá la postura “hawkish” del banco central.

El peso chileno subía un 0,45% a 842,7 por dólar, recortando las pérdidas del lunes vinculadas a la carrera electoral y aprovechando las alzas de los metales y las perspectivas de las tasas, que podrían elevar marginalmente el carry trade de la divisa.

El IPC de noviembre en Chile subió un 6,7% a interanual, frente a una estimación del 6,6% y al 6% del mes anterior. La inflación sigue alejándose de la meta anual del 2% al 4% del banco central a pesar de su intento por frenarla. Los funcionarios elevaron la tasa clave más de lo que esperaban los analistas en las dos últimas reuniones de política monetaria. Es probable que la persistente inflación ligada a los positivos datos de actividad lleve a los operadores a apostar que los funcionarios no tienen motivos para cambiar su postura.

Los swaps cámara subían entre 5 y 6 puntos básicos en toda la curva, lo que descuenta un total de al menos 250 puntos básicos en alzas de tasas durante los próximos seis meses.

La carrera electoral en Chile y las encuestas siguen siendo los principales catalizadores locales, ya que el candidato de izquierda Gabriel Boric se mantiene como el favorito para llegar a la presidencia. El candidato conservador José Antonio Kast dio un giro en materia medioambiental y de mujer en su nuevo programa, una señal de que intenta conquistar el apoyo de los votantes de centro.

Las importaciones de China aumentaron un 31,7% interanual, frente a un 21,5% estimado, lo que dio un impulso a los productos básicos y ayudó a mejorar el ánimo de los operadores hacia las divisas vinculadas a las materias primas.

El peso colombiano, por su parte, subía un 0,6% a medida que el petróleo avanzaba un 3% ante apuestas de que el crecimiento económico mundial podría no verse gravemente afectado por la variante ómicron. Hasta ahora, los casos relacionados con la nueva variante no han saturado los hospitales. La economía mundial ha aprendido a vivir mejor con cada ola de la pandemia, y se espera que este patrón en general se mantenga con la variante ómicron, escribieron en una nota estrategas de Barclays liderados por Matthew Joyce.

El peso colombiano va camino a probar el nivel psicológico de 3.900 por dólar, que podría operar como el soporte más inmediato.

El sol peruano, en tanto, subía un 0,15% en medio de la baja volatilidad. Es probable que la apreciación sea de corta duración, ya que la continua inestabilidad política desde que el presidente Castillo asumió el cargo sigue empujando a los inversionistas de dinero real al margen del mercado.

A solo cinco meses de haber asumido la presidencia, el Congreso decidirá el martes si intenta destituir a Castillo en virtud de la cláusula de “incapacidad moral”, definida de forma imprecisa en la Constitución. Se necesitan 52 votos, o el 40% de los 130 miembros de la legislatura, para iniciar el procedimiento de destitución.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

