Oposición venezolana denuncia más inhabilitaciones en feudo de la familia de Hugo Chávez =(Video+Fotos)= Caracas, 6 Dic 2021 (AFP) - La oposición venezolana denunció este lunes que nuevas inhabilitaciones políticas han obstaculizado la inscripción de candidaturas, luego que la justicia ordenara repetir elecciones en Barinas, tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, donde el oficialismo fue derrotado en los comicios del 21 de noviembre."Inhabilitan a otros dirigentes políticos que iban a ser opción a la candidatura de la gobernación", dijo este lunes el opositor Freddy Superlano, inhabilitado tras derrotar al hermano mayor de Chávez, candidato por el gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV).El dirigente confirmó la inhabilitación de su esposa, Aurora Silva de Superlano, propuesta para reemplazarlo en la candidatura, y de su copartidario Julio César Reyes.Dijo que desconocen las razones de sus inhabilitaciones. "No hay una explicación, ni siquiera para la mía. No tengo conocimiento porqué estoy inhabilitado, mucho menos mi esposa", recalcó.El occidental estado Barinas, donde familiares del expresidente (1999-2013) han ocupado durante más de dos décadas la gobernación, fue el único que no presentó resultados para el cargo de gobernador."Existe una amenaza latente en el estado Barinas porque todo aquel que tiene la posibilidad cierta de ser representante de los sectores democráticos para derrotar a la dictadura está amenazado con la inhabilitación", señaló Superlano.El oficialismo, por su parte, activó su amplia maquinaria con la promesa de recuperar Barinas y designó como candidato a Jorge Arreaza, exyerno de Chávez, a quien Superlano tilda de "paracaidista" por cuanto no vive, ni vota en Barinas.La televisión estatal mostró este lunes imágenes del acto de inscripción de Arreaza ante el ente electoral. El plazo para inscribir candidaturas vencía este 6 de diciembre.Luego de una semana de incertidumbre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el lunes 29 de noviembre al Consejo Nacional Electoral (CNE) llamar a nuevas votaciones en esta región de 970.000 habitantes.En el fallo divulgado una semana después de los comicios regionales, el TSJ -acusado por la oposición de favorecer al gobierno- reconoce que las "proyecciones consignadas por el CNE" daban a Superlano 37,60% de los votos emitidos y a Argenis Chávez 37,21%, pero subraya que el opositor estaba en "condición de inegibilidad" a causa de investigaciones administrativas y penales por corrupción.Un día después de la sentencia, Argenis Chávez renunció a la gobernación y reconoció el triunfo de Superlano. El dominio de los Chávez en Barinas comenzó con su padre, Hugo de los Reyes Chávez, gobernador de 1998 a 2008; siguió con su hermano Adán (2008-2016), actual embajador de Venezuela en Cuba, y continuó con Argenis, desde 2017.El PSUV ganó 19 de 23 gobernaciones en unos comicios que marcaron el regreso del grueso de la oposición a la contienda electoral, aunque con amplias divisiones que impidieron candidaturas unitarias.Por considerarlos "fraudulentos", la oposición se había negado a participar en los procesos electorales de 2018, en los que fue reelegido el presidente Maduro, y en 2020, cuando el chavismo recuperó el Parlamento.mbj/pgf/yow -------------------------------------------------------------