México y Chile se enfrentan en amistoso sin sus principales figuras

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Redacción Deportiva, 7 dic (EFE).- La selección de México enfrentará este miércoles a la de Chile, en un partido amistoso en Austin, en el que ambos cuadros tendrán ausentes a sus principales figuras, involucradas en ligas extranjeras.

Los mexicanos pasan por su peor momento en la era del seleccionador argentino Gerardo "Tata" Martino; en noviembre perdieron, 2-0 ante Estados Unidos y 2-1 con Canadá, y fueron relegados al tercer lugar de la eliminatoria de Concacaf para Catar 2022.

Martino trata de enderezar el rumbo y en el encuentro de este miércoles aprovechará que no tendrá a sus principales jugadores para observar a jóvenes que pudieran ser una alternativa de los que no han rendido bien en los últimos partidos.

El duelo será fuera de fecha FIFA, lo cual significa que ninguno de los dos cuadros contará con sus futbolistas involucrados en ligas europeas; Chile tampoco tendrá a los delanteros Víctor Dávila, del León mexicano, y Felipe Mora, de los Timbers de Portland, ni al volante Jean Meneses, del León, quienes disputarán esta semana las finales de liga con sus equipos.

Chile aparece en el sexto lugar de la eliminatoria de la Conmebol con 16 puntos y si bien es cierto que está a un punto de la cuarta plaza, lo separan tres unidades de la penúltima, lo cual significa que cuando reaparezca en enero deberá mostrar su mejor fútbol para no quedarse fuera del Mundial.

El seleccionador Martín Lasarte observará a sus jugadores, la mayoría de la liga chilena, y tratará de confirmar su filosofía de juego en un duelo en el que el resultado importará poco.

En su regreso a la eliminatoria para el Mundial, en enero, México visitará a Jamaica y Chile recibirá a Argentina.

México y Chile se han enfrentado 32 veces, con 16 victorias de los mexicanos, 12 de los sudamericanos y cuatro empate. La última vez que jugaron, en un amistoso en San Diego en el 2019, México ganó por 3-1.

Alineaciones probables:

México: Alfredo Talavera; Erick Aguirre, Jordan Silva, Luis Olivas, Salvador Reyes; Mauro Lainez, Uriel Antuna, Sebastián Córdova; Marcelo Flores, Santiago Giménez, Eduardo Aguirre.

Seleccionador: Gerardo Martino.

Chile: Sebastián Pérez; Bruno Gutiérrez, Nicolás Díaz, Benjamín Kuscevic, Sebastián Vegas; Marcelino Núñez, Claudio Baeza, Víctor Méndez; Joaquín Montecinos, Diego Valencia, Bastián Yañez.

Seleccionador: Martín Lasarte.

Árbitro: Por designar Estadio: Q2 Stadium, Austin.

Hora: 21:05 horas (03:05 GMT).