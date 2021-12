Maquillaje para videollamadas: algunos trucos para verse bien

ARCHIVO - El polvo de maquillaje puede tapar las partes brillosas de la cara, para evitar que resalten ante la cámara sugiriendo transpiración. Foto: Christin Klose/dpa

Las personas que tienen un trabajo de oficina suelen tener videollamadas mucho más seguido que antes debido a la pandemia de coronavirus y el distanciamiento que esta implica. Lo malo es que la cámara no tiene piedad y a veces hasta funciona como lupa. Si se aplica polvo sobre las arrugas para ocultarlas, por ejemplo, lo más probable es que estas se noten aún más, advierte Ricarda Zill, experta en cosmética de la Asociación Industrial de Productos de Higiene Corporal y Detergentes (IKW) de Alemania. Por eso, recomienda más bien aplicar el polvo con moderación, tanto alrededor de los ojos como a los costados de las mejillas. No obstante, Zill aconseja tapar, para las videollamadas, las partes brillosas de la cara que sugieren transpiración con algo más de polvo de lo habitual, ya que este tipo de cosas también son resaltadas por la cámara. Estas zonas son, en la mayoría de las personas, la parte de la frente donde comienza la cabellera, la frente en sí, la nariz y el mentón, detalla. Más lápiz de labios y nada de brillo La experta también considera conveniente pintar los ojos y los labios con un poco más de intensidad que en el día a día, si se va a participar de una videollamada, ya que la cámara y la luz absorben un poco del color. "Para que no se vea exagerado, lo mejor es evitar los maquillajes con mucho brillo", explica Zill. "No tienen que ser sí o sí colores mate. Un decente brillo satinado debería ser suficiente para una reunión online laboral", indica. También recomienda elegir un maquillaje que combine bien con el tono de piel. Si se elige uno más oscuro, lo más probable es que brinde un aspecto avejentado. Por otra parte, señala que si se nota un contraste entre el tono de la cara y el del cuello tampoco queda nada bien. Por eso mismo considera que cuando se prueba un maquillaje en una tienda hay que aplicarlo también desde el mentón hacia el cuello. ¿Y los hombres? Estos consejos no valen solo para las mujeres, que por lo general se maquillan más. La experta sentencia: "Los hombres no deberían temerle al polvo y al corrector". Este último es especialmente importante para tapar las ojeras o pequeñas zonas enrojecidas. De todas formas, el mejor truco para verse bien en cámara no se basa en un cosmético. "Una buena iluminación es la clave para verse bien en las videoconferencias", afirma Zill. Asimismo aconseja colocar la cámara de tal forma que la toma sea ligeramente cenital, desde arriba, lo que brinda una perspectiva algo más favorecedora. dpa