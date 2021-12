Los padres de Mario Biondo, implacables con Raquel Sánchez Silva: "Es fría y no le interesa que salga la verdad"

05-12-2021 Giuseppe y Santina, padres de Mario Biondo. MADRID, 7 (CHANCE) Ocho años después de la muerte de Mario Biondo y cuando todos creíamos que sus padres habían tirado la toalla en su empeño por demostrar que su hijo no se suicidó sino que fue asesinado, Giuseppe Biondo y Santina D'Alessandro se han sentado por primera vez en un plató de televisión en nuestro país y, además de defender que el cámara no era drogadicto como se ha dicho, han cargado contra su viuda, Raquel Sánchez Silva. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Oculta algo" han asegurado, incapaces de comprender que no quisiese investigar cómo murió su marido y dejando entrever que Mario habría descubierto algo muy oscuro de la presentadora, de quien el italiano sospechaba que le era infiel. "Mi hijo descubrió algo muy gordo y por eso le mataron y vamos a seguir luchando para que se descubra la verdad", han afirmado los padres del cámara, dispuestos a seguir su lucha por demostrar que su hijo no se suicidó como se ha mantenido todos estos años.



Antes de regresar a Italia hemos podido hablar en exclusiva con Giuseppe y Santina que, emocionados, han confesado que están muy contentos "porque finalmente se está moviendo la opinión pública aquí en España y eso es muy importante que Mario sea conocido por el testimonio de sus padres". "Esta familia no se rinde porque tenemos la prueba de que ha sido un homicidio y debe haber justicia", han añadido, sin miedo a una posible demanda de Raquel Sánchez Silva porque "todo lo que hemos dicho lo hemos probado y no hemos dicho ni una mentira". "Hablamos con pruebas en la mano", afirman.



Asegurando que no saben lo que Mario pudo descubrir de la presentadora antes de su muerte, Santina se ha mostrado implacable contra la que fue su nuera, acusándola de "ocultar probablemente algo porque no le interesa que salga la verdad".



Convencidos de que se puede reabrir el caso en España, los Biondo solo quieren que "que se haga justicia, demostrar que nuestro hijo fue asesinado y mandar a la cárcel a los asesinos de nuestro hijo. La noche en que mi hijo fue asesinado al menos dos personas estaban con Mario y un teléfono se conectó a la wifi". Por eso no entienden que Raquel no quisiese luchar por conocer la verdad.



Dispuestos a hablar con la presentadora, a la que no llaman desde que murió el cámara, Santina cree que "Raquel no estuvo enamorada de mi hijo porque una persona enamorada no dice cosas falsas de su marido y lucha por hacer justicia a su marido muerto. Mario no era un drogadicto". "Ella mintió en el juicio y luego dijo no me acuerdo. Es una mujer fría", mantienen dolidos con la extremeña, sin pronunciarse sobre si hubo infidelidades por parte de Sánchez Silva: "no lo sé".



Emocionada, la madre de Mario recuerda a su hijo como "un chico maravilloso, adorable que sabía hacer bien su trabajo, feliz, con proyectos de futuro, era feliz, es imposible que se suicidara". "Solo tendremos paz cuando se haga justicia", ha dejado claro la italiana antes de regresar a su país.