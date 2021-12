Los favoritos no fallan mientras el coronavirus vuelve a amenazar a la NBA

Jonathan Kuminga (d), de los Golden State Warriors anota una canasta ante Ignas Brazdeikis, de los Orlando Magic, en el partido de la NBA disputados en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Ángeles (EE.UU.), 6 dic (EFE).- Los Golden State Warriors, los Phoenix Suns y los Chicago Bulls ganaron este lunes en una jornada de pocas sorpresas en la NBA y en la que el fantasma del coronavirus volvió a sobrevolar la competición.

DeMar DeRozan de los Chicago Bulls, que había sido elegido este lunes jugador de la semana 7 en la Conferencia Este, entró en el protocolo por el coronavirus y se unió en esta situación a sus compañeros de equipo Javonte Green y Coby White.

Frente a casos aislados, la NBA se está encontrando estos días con focos de varios contagios dentro de los conjuntos que podrían llegar a provocar la suspensión de encuentros si la tendencia no cambia.

Por ejemplo, los Charlotte Hornets tienen ahora mismo cinco jugadores en el protocolo: Lamelo Ball, Jalen McDaniels, Mason Plumlee, Terry Rozier e Ish Smith.

Otro caso similar es el de los Denver Nuggets, que no cuentan con tres jugadores por las reglas del coronavirus: Austin Rivers, Bones Hyland y Bol Bol.

A la espera de ver cómo evoluciona la situación, los Golden State Warriors y los Phoenix Suns confirmaron su condición de líderes en la Conferencia Oeste con victorias sobre los Orlando Magic (126-95) y los San Antonio Spurs (108-104), respectivamente.

Stephen Curry (31 puntos y 8 asistencias) abrió camino para unos Warriors en los que el mexicano Juan Toscano-Anderson sumó 4 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 13 minutos.

Chris Paul fue el director de orquesta de los Suns con 21 puntos y 10 asistencias.

Tampoco tropezaron los Chicago Bulls, segundos en el Este y que ya tienen a los Brooklyn Nets de Kevin Durant y James Harden a tiro de piedra.

Los de Chicago sumaron su cuarta victoria consecutiva al doblegar a los Denver Nuggets (109-97) de un Nikola Jokic que acabó con un triple-doble (17 puntos, 12 rebotes y 15 asistencias).

El base argentino Facundo Campazzo no estuvo muy inspirado en los de Denver (0 puntos, 5 asistencias y un robo en 21 minutos).

Otro equipo lanzado son los Memphis Grizzlies, que se embolsaron su quinta victoria seguida sin su estrella Ja Morant por lesión y que, para lograr ese repóker, tuvieron que derrotar a los poderosos Miami Heat (90-105).

El español Santi Aldama aportó un punto, 2 rebotes y un robo en 11 minutos en la cancha para los Grizzlies, que ahora mismo son cuartos en el Oeste.

Por su parte, Giannis Antetokounmpo celebró su 27 cumpleaños con un triunfo de los Milwaukee Bucks sobre los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio (112-104).

El griego consiguió 27 puntos y 12 rebotes, mientras que el español consiguió 7 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias saliendo del banquillo.

En el resto de partidos, Philadelphia 76ers venció en la prórroga a los Charlotte Hornets con 43 puntos de Joel Embiid (124-127), los Minnesota Timberwolves cayeron ante los Atlanta Hawks (110-121), Oklahoma City Thunder ganó a los Detroit Pistons (103-114), Los Angeles Clippers se impusieron a los Portland Trail Blazers (90-102) y los Indiana Pacers tumbaron a unos Washington Wizards (116-110) que se están desinflando.

El español Serge Ibaka jugó 7 minutos con los Clippers en los que sumó un rebote y una asistencia mientras que el brasileño Raul Neto consiguió 6 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y un robo en 23 minutos.

En cuanto a los jugadores de origen dominicano, Chris Duarte contribuyó en los Pacers con 13 puntos, 5 rebotes, una asistencia y 4 robos en 25 minutos en tanto que Karl-Anthony Towns dio forma a un gran doble-doble de 31 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias en 41 minutos.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (16-7).

2.- Chicago Bulls (17-8).

3.- Milwaukee Bucks (16-9).

4.- Miami Heat (14-11).

5.- Washington Wizards (14-11).

6.- Boston Celtics (13-11).

7.- Philadelphia 76ers (13-11).

8.- Charlotte Hornets (14-12).

9.- Cleveland Cavaliers (13-12).

10.- Atlanta Hawks (13-12).

11.- New York Knicks (11-12).

12.- Toronto Raptors (11-13).

13.- Indiana Pacers (10-16).

14.- Orlando Magic (5-20).

15.- Detroit Pistons (4-19).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (20-4).

2.- Phoenix Suns (20-4).

3.- Utah Jazz (16-7).

4.- Memphis Grizzlies (14-10).

5.- Los Angeles Clippers (13-12).

6.- Dallas Mavericks (11-11).

7.- Los Angeles Lakers (12-12).

8.- Denver Nuggets (11-12).

9.- Minnesota Timberwolves (11-13).

10.- Portland Trail Blazers (11-14).

11.- Sacramento Kings (10-14).

12.- San Antonio Spurs (8-14).

13.- Houston Rockets (7-16).

14.- Oklahoma City Thunder (7-16).

15.- New Orleans Pelicans (7-19).