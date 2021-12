La oposición responsabiliza a Maduro de la "emergencia humanitaria compleja"

Trabajadores de la salud caminan frente a la sala de emergencias de un hospital en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 6 dic (EFE).- La oposición de Venezuela que lidera Juan Guaidó responsabilizó este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro de la "emergencia humanitaria compleja" que -asegura- vive el país caribeño, y que se ha visto agravada por la pandemia por covid-19.

Según un comunicado difundido por la oposición, la exdiputada Dinorah Figuera señaló que la Administración venezolana mantiene a los ciudadanos en "enfermedad y muerte", al no contar con una respuesta ante las patologías que padecen por la escasez de recursos, lo que el Gobierno achaca al bloqueo por las sanciones de EE.UU., la Unión Europea y otros países.

"Los venezolanos no tienen respuesta a sus enfermedades ya que los centros de salud no cuentan con los recursos necesarios para suministrarles a los enfermos la atención que necesitan y merecen", explicó Figuera, siempre según el comunicado.

La exparlamentaria denunció que "no hay dotación" ni recurso humano adecuado, y tampoco equipamiento para atender pacientes con enfermedades "crónicas".

Figuera aseguró que, en la actualidad, "los únicos pacientes tratados en los hospitales son los que ingresan con covid-19", aunque no precisó si se refería a todas las instalaciones hospitalarias ni ofreció pruebas de sus afirmaciones.