Japón priorizará sus "intereses nacionales" en Pekín 2022 tras boicot de EEUU

El primer ministro japonés, Fumio Kishida en una foto de archivo. EFE/EPA/STANISLAV KOGIKU

Tokio, 7 dic (EFE).- El primer ministro nipón, Fumio Kishida, afirmó este martes que Japón priorizará sus "intereses nacionales" en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, en respuesta al boicot diplomático anunciado por los Estados Unidos.

"Nos gustaría tomar una decisión desde el punto de vista de nuestros intereses nacionales", afirmó hoy Kishida ante los medios.

El ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, dijo, por su parte, en su rueda de prensa diaria que "la decisión se tomará según el momento y las circunstancias" y remarcó que el archipiélago desea que el evento deportivo se lleve a cabo de forma "pacífica, basándose en la filosofía de los Juegos".

El canciller nipón se abstuvo de hacer comentarios sobre la postura adoptada por Washington y dijo que Tokio no se pronunciará sobre la postura individual de cada país.

Japón se ha pronunciado de esta manera tras el boicot diplomático de Estados Unidos, que horas antes anunció que no enviará ningún representante diplomático a Pekín 2022, como protesta por los abusos de los derechos humanos en el país, aunque los atletas estadounidenses sí participarán en la competición deportiva.

El boicot diplomático, que ya habían adelantado varios medios estadounidenses, busca "enviar una señal clara" de que no se puede tratar como "algo normal" la situación de derechos humanos en China, donde hay "abusos atroces", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al anunciar la decisión en su rueda de prensa diaria. EFE

