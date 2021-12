Indonesia.- Ascienden a 34 los muertos por la erupción del volcán Semeru en Indonesia

YAKARTA, 7 (DPA/EP)



Al menos 34 personas han muerto a causa de la erupción del volcán Semeru, en la provincia indonesia de Java Oriental, que tuvo lugar el sábado, según el último balance publicado este martes por la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB).



La mayoría de las víctimas han perdido la vida tras ser sepultadas por la lava, si bien las autoridades estiman que la cifra seguirá aumentando dado que por el momento no se han podido recuperar todos los cuerpos.



La BNPB ha indicado que hay más de una quincena de personas en paradero desconocido y ha matizado que muchos de los fallecidos no han podido ser identificados debido a las fuertes quemaduras sufridas.



Las autoridades locales han indicado que al menos 68 personas han sufrido quemaduras debido a la caída de materiales volcánicos de alta temperatura. Además, decenas de viviendas han sido sepultadas por la ceniza.



La erupción volcánica ha provocado la evacuación urgente del distrito de Lumajang, uno de los más afectados. El presidente indonesio, Joko Widodo, ha señalado que unas 2.000 familias necesitan ser reubicadas dado que sus casas han sido totalmente destruidas. "Tenemos que decidir dónde alojarlos y construir nuevas viviendas para ellos de forma inmediata", ha afirmado.



Por el momento, miles de personas se encuentran refugiadas en oficinas del Gobierno y mezquitas. "Esta mañana he acudido a la zona afectada para garantizar que se hace todo lo posible para encontrar a los que siguen desaparecidos", ha dicho.



El volcán, de casi 3.700 metros de altura, forma parte del parque nacional de Bromo Tengger Semeru y ha entrado en erupción varias veces desde diciembre de 2020. Se trata de la montaña más alta de toda la isla, en la que residen unos 145 millones de personas.