Fútbol/Champions.- Nagelsmann: "Saldremos con el mejor equipo, el Barça sigue siendo aspirante al título"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, advirtió de que saldrán este miércoles "con el mejor equipo" para lograr el triunfo contra el FC Barcelona pese a las numerosas bajas del conjunto bávaro en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que se disputa en el Allianz Arena a puerta cerrada por la pandemia de la COVID-19.



"Quiero mandar un cordial saludo a Lisboa y asegurarles que saldremos a jugar con el mejor equipo, apuntó en rueda de prensa Nagelsmann, que no podrá contar frente a los azulgrana con Kimmich, Sabitzer, Sarr y, entre otros, Goretzka en el partido en el que los de Xavi Hernández se jugarán el pase a octavos.



Para Nagelsmann es "raro" volver a jugar en un estadio vacío debido a la pandemia, pero agradeció afrontar el partido sin la necesidad de tener ganar. "Es un partido importante, sobre todo para aquellos jugadores que no suelen tener tanta continuidad. Hay que mantener el nivel alto y eso es lo que perseguimos, sin hablar de la relevancia que siempre tiene la Champions y el respeto que hay que tener hacia los demás integrantes del grupo", señaló.



Respecto a la presencia de Lucas Hernández, con molestias en el tobillo, el técnico bávaro reconoció que "tiene buena pinta", pero señaló que tendrá en cuenta también la importancia del próximo encuentro de la Bundesliga contra el Mainz 05.



Asimismo, cosideró que Xavi Hernández lleva poco tiempo al frente del equipo, pero destacó que el equipo pretende "defender más alto" que antes con Ronald Koeman. "Está implementando esa presión alta que ya ejercía el Barcelona de Pep. Han jugado con sistemas diferentes, construyendo con tres, otras veces con cuatro", dijo.



Ante la posibilidad de lograr el pleno de victorias en la fase de grupos, cree que el Bayern no tiene "que ganar para demostrar nada a los rivales". "El Barça sigue teniendo un gran equipo y sigue siendo un aspirante al título. Sé que parten con cierta presión y que dependen del resultado contra nosotros. Creo que es bueno que nos enfrentemos a un rival que tenga que salir a por los tres puntos. El Barcelona saldrá del bache, no tengo la más mínima duda", comentó.



A su juicio, que el delantero polaco Robert Lewandowski quiera seguir batiendo récords en la 'Champions' es algo positivo. "Significa que seguirá marcando muchos goles para nosotros. Que quiera seguir mostrándole al mundo que es el mejor, especialmente después de no haber ganado el Balón de Oro, solo traerá buenas consecuencias para nosotros", destacó.



COMAN: "NOS HUBIESE GUSTADO CONTAR CON NUESTRO PÚBLICO"



Por su parte, Kingsley Coman coincidió con su técnico en que el equipo saldrá a ganar. "Aunque nos hubiese gustado poder contar con nuestra afición. Nuestro técnico nos inculca ese gen ganador a diario y de esa manera saltaremos al césped. Kimmich es un jugador clave, pero hemos demostrado que somos capaces de hacer buenos partidos sin él", comparó.



Sobre su futuro, Coman evitó pronunciarse. "Intento centrarme en lo deportivo hasta verano. Mantuvimos conversaciones con el club y así seguirá siendo, quizá haya novedades en breves. Siempre quise para estar en un club top y el Bayern lo es, tanto a nivel nacional como internacional. Le estoy muy agradecido al club, el resto lo decidiré en un futuro. No he cerrado la puerta a nada", subrayó.