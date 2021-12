Fútbol.- Tebas: "LaLiga no puede estar sometida a un club que planificó clandestinamente la Superliga"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, denunció la "incertidumbre" y "confusión" que ha tratado de generar la propuesta de Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid 'Proyecto Sostenible' con su nueva carta a los clubes profesionales, y destacó que el fútbol español no puede estar "sometido" a un club que planificó "clandestinamente" la Superliga europea.



"LaLiga no puede estar sometida a un club que después de más de tres años planificando clandestinamente la operación de la Superliga, presentó el proyecto hace apenas 6 meses a sabiendas de que resultaba letal para nuestra liga. Con argumentos engañosos, disfrazando el movimiento de salvación para todos los clubes y amenazando jurídicamente a LaLiga. Exactamente lo mismo que ahora", subrayó.



En una carta con fecha de este martes 7 de diciembre, y a la que ha tenido acceso Europa Press, Javier Tebas señaló que Proyecto Sostenible repite sus argumentos con la "única intención de generar la máxima incertidumbre" y "confusión" para conseguir que LaLiga Impulso "no salga adelante".



En este sentido, Tebas recordó que la propuesta promovida por Athletic, Barça y Real Madrid "es una operación de deuda", y la de LaLiga Impulso, "de capital"; y que no "asume ni riesgo de negocio ni financiero", con lo que choca frontalmente con la estructura de financiación actual de los clubes.



"Esta operación por tanto no es posible para muchos de los clubes que nunca podrían utilizar la financiación para hacer desarrollar su proyecto, y menos aún para destinar estos fondos para crecer como club. La operación LaLiga Impulso es una operación estratégica con un socio para crecer a futuro, no una mera financiación como plantea el proyecto alternativo", comparó.



Respecto a las consideraciones jurídicas, añadió que LaLiga Impulso es "plenamente compatible" con las facultades que otorgan a LaLiga la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto de 2015 sobre la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol profesional.



"No se trata, en modo alguno, de un proyecto exclusivo de La Liga. Como es evidente, este proyecto solo se llevará a cabo si lo aprueba la Asamblea General por una amplia mayoría y contará con el consentimiento individual de todos y cada uno de los clubes participantes. Se trata, en definitiva y como no puede ser de otro modo, de un proyecto conjunto de La Liga y los clubes", recalcó.



Además, destacó que el capital invertido por el fondo de capital riesgo CVC en el plan Impulso se hace llegar a los clubes en forma de préstamo participativo y que estos no van a otorgar ningún tipo de prenda ni de gravamen sobre sus derechos, "que además continúan siendo 100% de su exclusiva titularidad".



Además, LaLiga Impulso, subrayó el presidente de LaLiga, se enmarca dentro de la esfera privada de autoorganización de la patronal y se ampara en su plena capacidad y de los clubes de organizar sus relaciones económicas. "Es una operación que es realizable de modo inmediato y con pleno respeto a las normas que nos gobiernan", dijo.



Por otra parte, la acusación de 'fraude de ley' de Proyecto Sostenible "no es novedosa", para Tebas, que indicó que es un "reproche habitual" del Real Madrid a LaLiga junto con el de "conducta expropiatoria", "abuso de derecho" o "mala fe" frente a los que los órganos judiciales "no solo siempre los han desestimado, sino que han llegado, incluso, a descalificar" la conducta del club blanco, y le han reprochado que es la entidad presidida por Florentino Péres la que incurre en mala fe y abuso de derecho.



Tebas destacó que ya anunció hace semanas a los clubes que preveía "días de conflicto mediático y ruido" para hacerles perder el "foco del objetivo común de trabajar por una Liga mejor y más fuerte". "Y lo estamos viendo: difusión artificial en redes sociales, uso de los resortes mediáticos de siempre, generación de confusión, amenazas legales, presiones de todo tipo ... afortunadamente, ya es un modus operandi que todos conocemos. Nos quedan todavía días complicados por delante porque no van a cesar en su empeño por lo que tendremos que seguir trabajando por el objetivo común de una Liga fuerte, competitiva y con futuro", concluyó.