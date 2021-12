España se medirá a la Serbia de Djokovic en la fase de grupos de la Copa ATP

EFE / Rodrigo Jiménez.

Sídney (Australia), 7 dic (EFE).- El equipo español liderado por Roberto Bautista y Pablo Carreño tendrá que verse las caras con una de las grandes favoritas, la Serbia de Novak Djokovic, después de que el sorteo de la fase de grupos de la Copa ATP celebrado este martes en Sídney incluyera a ambos combinados, junto a Noruega y Chile, en el grupo A.

Bautista será el responsable de medirse al primer clasificado mundial Djokovic en el primer partido individual, mientras que Carreño tendrá que enfrentarse al segundo jugador serbio Dusan Lajovic.

El castellonense ya conoce lo que es vencer al tenista de Belgrado en pista dura después de sus triunfos en Miami y Doha en 2019, así como en Shanghai en 2016.

Respecto a los otros dos rivales de España en la fase de grupos, Noruega contará con Casper Ruud com referencia mientras que Cristian Garín será el encargado de liderar a Chile.

La tercera edición de la Copa ATP se disputará en Sídney entre el 1 y el 9 de enero, y contará con la participación de 16 países que se distribuirán en cuatro grupos.

Los enfrentamientos consistirán en dos partidos individuales que enfrentará en primer lugar a los segundos cabezas de serie y seguidamente a los primeros cabezas de serie, así como de un partido de dobles tras la finalización del último partido individual.

El equipo serbio fue el ganador en la primera edición en 2020 después de que Djokovic se impusiera durante la final en su partido individual a Nadal y después en el dobles junto a su compañero Viktor Troicki ante los españoles Pablo Carreño y Feliciano López.

Sin embargo, los encargados de defender la corona serán los rusos, liderados una vez más por Medvedev y Rublev, tras su inapelable victoria sobre Italia en la final de 2021.

Rusia, vigente campeona de la Copa Davis celebrada en Madrid durante el mes de diciembre, comenzará su camino en un grupo B en el que también estarán Italia, Austria y la anfitriona Australia.

El choque entre los rusos y los italianos será el plato fuerte de este grupo donde se verán las caras Daniil Medvedev y Matteo Berrettini, así como Andrey Rublev y Jannik Sinner.

El primer clasificado austriaco, Dominic Thiem, disputará su primer torneo oficial después de terminar la temporada en agosto por sus problemas con la muñeca que arrastraba desde junio.

Por su parte, el grupo C estará conformado por las selecciones de Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Los favoritos en este grupo serán el combinado germano, que estará encabezado por el vigente campeón de las Finales ATP Alexander Zverev, y los canadienses, que contarán con sus dos jóvenes situados en el top-20 Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov.

El último grupo contará con la presencia de Grecia (Stefanos Tsitsipas), Polonia (Herbert Hurcakz), Argentina (Diego Schwartzman) y Georgia (Nikoloz Basilashvili).

Grupos Copa ATP:

A: Serbia (Novak Djokovic, 1), Noruega (Casper Ruud, 8), Chile (Cristian Garín, 17) y España (Roberto Bautista, 19).

B: Rusia (Daniil Medvedev, 2), Italia (Matteo Berrettini, 7), Austria (Dominic Thiem, 15) y Australia (Alex De Miñaur, 34).

C: Alemania (Alexander Zverev, 3), Canadá (Feliz Auger-Aliassime, 11), Gran Bretaña (Cameron Norrie, 12) y Estados Unidos (Taylor Fritz, 23).

D: Grecia (Stefanos Tsitsipas, 4), Polonia (Herbert Hurkacz, 9), Argentina (Diego Schwartzman, 13) y Georgia (Nikoloz Basilashvili, 22).