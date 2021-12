El Rayo de Falcao, a la altura del PSG y del Feyenoord

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una imagen de archivo. EFE / Rodrigo Jiménez.

Madrid, 7 dic (EFE).- El estadio de Vallecas está siendo un fortín inexpugnable esta temporada para los rivales que se miden al Rayo de Radamel Falcao, cuyo buen rendimiento, con 22 puntos en ocho partidos de local, lo sitúan a la par que el París Saint Germain francés y el Feyenoord holandés, únicos equipos de los grandes campeonatos europeos con registros similares.

"Estoy deseando que pasen dos semanas para volver a jugar en Vallecas". Así se expresaba al término del último partido de Liga frente al Espanyol Isi Palazón, uno de los jugadores más importantes del equipo.

El Rayo, en su regreso a Primera, está completando una excelente temporada. El objetivo es la salvación, algo que cifran en 40 puntos, y a estas alturas, tras dieciséis partidos disputados, ya suman 27, por lo que la ilusión se ha desatado entre la afición, aunque no parece ser que haya calado dentro del vestuario, desde el que se sigue mandando un mensaje de prudencia.

"Hay que seguir así porque aún queda mucho y con 27 puntos no nos va a dar", confesó Andoni Iraola, artífice del ascenso la pasada campaña y del éxito que está viviendo el Rayo en estos momentos.

De las grandes Ligas europeas (Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda, Portugal y Bélgica) no hay ningún equipo que mejore los números del Rayo aunque hay dos equipos que los igualan. Son el PSG y el Feyenoord.

El PSG, que cuenta en sus filas con el brasileño Neymar Júnior, el argentino Leo Messi y el francés Kylian Mbappé, lleva 22 puntos en ocho partidos de local -siete victorias y un empate-, con 19 goles a favor y seis en contra.

El Feyenoord suma 22 puntos con siete victorias y un empate y a nivel goleador ha marcado 24 y ha encajado siete.

Con esos mismos partidos en Inglaterra el mejor es el Tottenham (18 puntos), en Italia el Milán y Nápoles (19), en Alemania el Borussia Dortmund (21) y en Bélgica el Antwerp (17). En Portugal, con siete partidos de local disputados el mejor es el Sporting de Portugal con 19.

De todos esos equipos el más goleador es el Feyenoord, con 24 tantos, mientras que el más solido en defensa es el Rayo, que solo ha encajado tres tantos y ha marcado diecisiete.

Con estos números, el Rayo es sexto de la clasificación con 27 puntos, a solo dos de la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones que ocupa el Atlético de Madrid. Por detrás, séptimo, está el Barcelona con 23, por lo que la próxima jornada, haga lo que haga el equipo madrileño frente al Villarreal como visitante, seguirá una semana más en puestos europeos.

David Ramiro