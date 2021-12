El optimismo por las medidas del BPC anima al Hang Seng a dispararse un 2,7 %

Vista de la Bolsa de Tokio en una imagen de archivo. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Shanghái (China), 7 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con destacadas ganancias del 2,72 % en una sesión marcada por el optimismo ante la bajada anunciada por el Banco Popular de China (BPC, central) de los requisitos de coeficiente de reserva para los bancos del país.

Esta medida, que rebaja el porcentaje de fondos que los bancos no pueden prestar desde el 8,9 % al 8,4 %, liberará el equivalente a más de 188.000 millones de dólares en el sistema financiero para tratar de espolear la actividad económica entre perspectivas de desaceleración del crecimiento.

El selectivo sumó hoy 634,28 puntos hasta los 23.983,66, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 3,05 %.

Entre los subíndices, tan solo se desmarcó de las ganancias el más local, Servicios (-0,1 %), mientras repuntaban con fuerza Finanzas (+1,56 %), Inmobiliaria (+1,84 %) y, especialmente, Comercio e Industria (+3,82 %).

En este último, el gigante del comercio electrónico Alibaba se marcó un rebote de nada menos que el 12,25 % tras alcanzar su cotización más baja desde que comenzó a cotizar en Hong Kong (2019), mientras que su filial de servicios sanitarios, Ali Health, ganó hoy un 6,65 %.

Los otros dos gigantes digitales, Meituan y Tencent, replicaron esa tendencia al revalorizarse un 5,77 % y un 3,57 %, respectivamente.

Sesión muy destacada también para títulos inmobiliarios como Longfor Group (3,61 %), Country Garden (+1,67 %) y, especialmente, para la filial de gestión de propiedades de esta última, CG Services (+11,14 %).

El optimismo entre las promotoras se extendió a compañías que no forman parte del selectivo, incluyendo a Evergrande (+1,1 %), después de que algunos comentaristas viesen un lenguaje más moderado sobre el sector en una cumbre de la plana mayor del Partido Comunista de China celebrada ayer, lo que podría traducirse en retoques favorables a la industria en el marco de las restrictivas políticas de Pekín.

Aseguradoras como Ping An (+3,41 %) o China Life (+2,6 %) también tuvieron una buena jornada, al igual que valores estatales como la petrolera Sinopec (+1,37 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 153.450 millones de dólares de Hong Kong (19.671 millones de dólares, 17.421 millones de euros).