Coronavirus.- La delegación de la UE en Corea del Sur pide al país aceptar los certificados de vacunación de extranjeros

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La delegación de la Unión Europea en Corea del Sur ha solicitado este martes al país asiático que acepte de forma "urgente" los certificados de vacunación contra el coronavirus de aquellos ciudadanos extranjeros que han sido vacunados en el exterior.



"Deben tener el mismo acceso a las instalaciones públicas y los mismos derechos que aquellos surcoreanos que han sido vacunados fuera", ha indicado la delegación europea en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.



Las embajadas de Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otras, han pedido medidas similares durante la última jornada. Las autoridades del país reconocen la vacunación de aquellos surcoreanos que han sido vacunados fuera del país, pero no aceptan estos certificados cuando son presentados por extranjeros.



Esto implica que los ciudadanos de otros países no pueden acceder a restaurantes, cafeterías, cines u otros lugares de ocio en los que se requiere el pasaporte sanitario para entrar. No obstante, la delegación no ha matizado cuántas personas se han visto afectadas por la medida.



Seúl introdujo el lunes medidas más restrictivas contra el coronavirus en un intento por frenar el avance de la variante ómicron. En la capital y las áreas colindantes las reuniones privadas han sido limitadas a únicamente seis personas.



El país ha registrado otros 4.954 casos de coronavirus en el último día, si bien la cifra total asciende a 482.310 desde el inicio de la pandemia.