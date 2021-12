Coronavirus.- Alemania registra otros 36.000 contagios de COVID-19 pero reduce ligeramente la tasa de incidencia

BERLÍN, 7 (DPA/EP)



Las autoridades sanitarias de Alemania han constatado este martes 36.059 nuevos contagios de COVID-19, aunque la tasa de incidencia en el país europeo se ha reducido ligeramente, hasta los 432,2 casos por cada 100.000 habitantes.



La incidencia se situó el lunes en 441,9 y hace una semana este valor era de 452,2, según los datos recopilados por el Instituto Robert Koch (RKI). En referencia a los contagios, fueron 45.753 hace una semana, aunque los expertos advierten de que el número de infecciones real es mayor, ya que ante la gran cantidad de positivos las clínicas no pueden seguir el ritmo de notificación de casos, al menos en algunas regiones.



En cuanto a los fallecimientos, en Alemania se han registrado 399 muertes en las últimas 24 horas relacionadas con el virus, frente a 388 hace una semana.



Desde el comienzo de la pandemia, el RKI ha contabilizado 6.222.020 infecciones probadas, aunque el número total real es probablemente mucho mayor, ya que muchos casos no se registran. En referencia a los fallecidos, 103.520 personas han muerto en Alemania debido a la enfermedad.



Por su parte, el número de pacientes ingresados en los hospitales por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días fue el lunes de 5,32 --el viernes de 5,52--. El RKI cifra en 5.170.400 el número de personas recuperadas de la enfermedad.



El Gobierno alemán endureció la semana pasada las restricciones para combatir la pandemia, a raíz de la aparición de una nueva variante, la ómicron. Las autoridades centrales y regionales han pactado limitar el acceso a un gran número de espacios a las personas que no estén vacunadas --menos del 70 por ciento de la población tiene la pauta completa--.