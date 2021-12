Cómo convivir con colegas "difíciles" en el trabajo

ILUSTRACIÓN - "¡Siempre al teléfono!" La mayoría de las veces intervienen elementos subjetivos en el juzgamiento de otros como personas molestas. Foto: Christin Klose/dpa

Pedro es muy lento trabajando, Matías es desprolijo y Ana no hace más que quejarse: los compañeros de trabajo pueden poner los nervios de punta. Esto se debe a que en los empleos coinciden los caracteres más distintos. Y eso hace que la convivencia se convierta a veces en una prueba bastante compleja. Mathias Fischedick, autor de libros como "Sobrevivir entre colegas" (publicado en alemán), brinda algunos consejos acerca de cómo superar estas situaciones. "Quién nos resulta molesto es algo muy subjetivo", dice este coach empresarial. Según explica, esto depende de factores como la educación, las experiencias de vida y los valores personales. No todos deben tener la misma metodología para el trabajo Por lo general, se quiere más a los colegas que coinciden con las propias ideas acerca de cómo se trabaja "correctamente" y qué es lo que se quiere para la vida. Aquellos que tiene otros valores o que actúan de forma contraria a estas ideas por su propia experiencia de vida son percibidos como cansadores y enervantes, de acuerdo con Fischedick. Por eso, Fischedick subraya que es importante tomar conciencia de que no hay una forma "correcta" de vivir y trabajar. "Cada uno de nosotros está tan convencido de su visión de las cosas que cree que la única forma correcta de actuar es esa y que solo así se puede trabajar en conjunto exitosamente", añade. Esto hace que, por lo general, se intente convencer al otro de la propia forma de ver las cosas. Y sin éxito, ya que a fin de cuentas el otro tiene sus propias ideas. Mantenerse abierto a otras visiones de la vida Lo mejor es no asumir la posición del otro como "errónea" sino en todo caso como "distinta". La mayoría de las personas no son enervantes a propósito. De acuerdo con Fischedick, simplemente ven la vida de otra forma. Por eso cree que, para poder entenderlas, puede ser de ayuda mostrar interés en ellas. Según el coach, esto no solo amplía el propio horizonte. También ayuda a evaluar mejor lo que se tiene enfrente. Además, un efecto secundario positivo es que el colega probablemente se vuelva más accesible y sincero porque percibe un interés genuino. Desarrollar reglas comunes para la convivencia "Cuanto más clara y detalladamente pueda explicarles a las personas que me sacan de quicio por qué pienso de otra manera, y cuanto más me interese por su punto de vista, más fácil será establecer reglas de convivencia comunes", afirma el autor. Fischedick aclara que los colegas manipuladores e intrigantes son otra cosa. "Son malos compañeros de forma consciente", explica. Para el coach, en estos casos es importante confrontarlos con lo que hacen cuando actúan con malicia, y luego tomar distancia para escapar a sus maquinaciones. dpa